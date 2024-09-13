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屏東縣推寵物身分證 完成認證送超商100元禮券抽好禮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府推動寵物友善空間，也鼓勵飼主取得電子「寵物身分證」，現在完成登錄，送超商領券一百元，還可以抽好禮。圖／報系資料照
屏東縣府推動寵物友善空間，也鼓勵飼主取得電子「寵物身分證」，現在完成登錄，送超商領券一百元，還可以抽好禮。圖／報系資料照

屏東縣政府為推廣寵物登記，配合農業部今年在寵物登記管理資訊網新增「飼主專區」功能，縣府農業處指出，今起推出凡設籍屏東縣的寵物飼主只要至飼主專區完成線上認證，每人可獲超商100元禮券，數量有限，送完為止，縣府加碼將在年底前舉辦抽獎活動，獎項豐富有Apple iPad、寵物互動攝影機、推車及自動餵食器等獎品。

屏東縣政府農業處表示，依據農業部統計，屏東縣寵物數量近9萬隻，六都以外僅次於彰化，且有逐年上升趨勢，為提升寵物登記率，屏東縣政府與縣內37間動物診療機構簽約寵物登記站，提供寵物登記便民服務。

為加強寵物管理，保障動物福利和提升飼主便利，農業部今年起在寵物登記管理資訊網新增飼主專區，飼主取得電子「寵物身分證」後即可線上檢視犬貓絕育狀態、年齡、前次施打狂犬病疫苗紀錄及商用犬貓買賣歷程等資訊，同時簡化異動申辦流程，即時更新飼主聯絡資訊。

屏東縣政府農業處處長鄭永裕表示，農業縣市推廣寵物登記相較於都會區域來說相對需要付出更多心力，縣府今年特別配合飼主專區上線，將在年底前推出抽獎活動，凡於期限內完成飼主專區認證者，皆可參加。期許藉由推廣活動，建立民眾愛護動物及友善動物環境，提升民眾善盡飼主責任觀念，落實寵物登記，打造和諧進步之動物友善城市。詳細資訊可上「屏東毛管家」臉書粉絲專頁https://iiil.io/i5MZ查詢。

屏東縣府推動寵物友善空間，也鼓勵飼主取得電子「寵物身分證」，現在完成登錄，送超商領券一百元，還可以抽好禮。圖／報系資料照
屏東縣府推動寵物友善空間，也鼓勵飼主取得電子「寵物身分證」，現在完成登錄，送超商領券一百元，還可以抽好禮。圖／報系資料照

動物 寵物 屏東縣政府

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