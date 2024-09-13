屏東縣推寵物身分證 完成認證送超商100元禮券抽好禮

屏東縣政府為推廣寵物登記，配合農業部今年在寵物登記管理資訊網新增「飼主專區」功能，縣府農業處指出，今起推出凡設籍屏東縣的寵物飼主只要至飼主專區完成線上認證，每人可獲超商100元禮券，數量有限，送完為止，縣府加碼將在年底前舉辦抽獎活動，獎項豐富有Apple iPad、寵物互動攝影機、推車及自動餵食器等獎品。

屏東縣政府農業處表示，依據農業部統計，屏東縣寵物數量近9萬隻，六都以外僅次於彰化，且有逐年上升趨勢，為提升寵物登記率，屏東縣政府與縣內37間動物診療機構簽約寵物登記站，提供寵物登記便民服務。

為加強寵物管理，保障動物福利和提升飼主便利，農業部今年起在寵物登記管理資訊網新增飼主專區，飼主取得電子「寵物身分證」後即可線上檢視犬貓絕育狀態、年齡、前次施打狂犬病疫苗紀錄及商用犬貓買賣歷程等資訊，同時簡化異動申辦流程，即時更新飼主聯絡資訊。