金門大橋新變革！明年汽機車分流...行人只走晚上3小時 民喊太危險

金門大橋通車即將屆滿2年，金門縣長陳福海昨天在主持主管會報時表示，有關金門大橋現行混合車流將有新變革，新方案大橋將採汽機車分道行駛，原人行道將改為機車道，並於晚上7時至10時開放行人通行，預計於明年1月1日起正式實施，消息一出，反應兩極，不少民眾都說，只開放夜間3小時，還不如不開放，恐易引起民眾混淆，反而更危險。

金門大橋通車即將屆滿2年，累計已造成2位烈嶼民眾死亡，到底後續金門大橋該如何改善，才能避免車禍事件再度發生，先前縣府本來傾向將行人專用道改為機車道，讓汽機車分流，但因為各界意見太多而喊卡。

自民國111年10月金門大橋通車以來觀光處經統計人車流量與彙整民眾意見，陳福海日前也召開會議聽取工務處、觀光處及警察局交通隊意見後，研商將現行混合車流規範，改為汽車與機車分流。觀光處說明，經徵詢議員洪成發、洪鴻斌、鄉長洪若珊、代表會主席林長耕等烈嶼鄉地方意見領袖，考量部分民眾運動休閒使用需求，目前各方意見認為將現行混合車流規範調整為汽車與機車分流，另於每日晚上7時至10時，開放行人，但機車禁行。

據了解，經統計金門大橋通車後各式車輛、行人使用數據，平均每日往返大型車約105輛，小型車約2749輛，機車約1125輛，自行車約24輛，行人約52人（4人／小時）；自行車使用者以8時至11時最多，行人則集中於下午5時至晚上9時為主。

此消息一出，引起不少民眾反彈，有民眾就說，只開放3小時給行人通行，還不如不要開放行，此舉可能會讓行人與機車騎士混淆，恐怕更危險；也有民眾怒譙，「縣府講「分流政策」美其名為了安全著想，卻犧牲了行人的基本路權，居然要等到每晚7點才能讓行人通行，行人憑什麼被迫讓出自己的道路，白天的行走權利難道就不重要嗎？」

也有民眾說，「金門大橋是屬於所有用路人的，不應該忽視行人和其他弱勢用路人的權益。我們要的是一個均衡且考量每個人的交通環境，而不是這種口頭說良善，實則便宜行事的政策」。有網友則酸回，「讚喔，汽車不看路撞機車，結果被限制的是機車，我看下次金門發生女性受害的性犯罪案件，可能會禁止女性出門嘍！」