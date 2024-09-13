屏東原民館「185深呼吸」、「藝的能手」獲繆思設計獎

屏菸1936文化基地原民館今年1月推出「185深呼吸」特展、6月推出「藝的能手」特展，獲美國繆斯設計大獎（MUSE Design Awards）展場設計類的銀獎與金獎。縣長周春米說，屏菸原民館舉辦「185深呼吸」與「藝的能手」等結合地方自然與產業的展覽，讓大家更深刻認識屏東人文、地理、文化，並親近、學習原住民與客家先人的智慧。「藝的能手」展覽將延長至12月29日，邀請加走入屏菸原民館，透過展覽對屏東之美留下更深刻的印象。

原民處說，來自琉璃珠、陶壺、石板屋三領域的雷賜、江雅蕾、雷斌、顏柱、禹招補、邱金士及杜冬振等七位屏東原住民傳統工藝技術保存者，其作品在「藝的能手」展覽的暗色展場，如同傳承自古老原住民文化一盞明燈般，熠熠生輝。

「藝的能手」展覽今年6月4日開展，民眾從展覽中從7名屏東原住民傳統工藝技術保存者的生命故事，認識到琉璃珠、陶壺、石板屋各領域的文化復甦工作的艱辛與努力。

走進「藝的能手」特展現場，7名屏東文物資產技術保存者的肖像群於入口處，歡迎民眾的蒞臨。展區分為琉璃珠、陶壺、石板屋等主題，每個展區布置突顯展品特質為考量特殊設計，包括，琉璃珠區的部分，琉璃珠因其風俗特性不便於展間直接亮相，因此展覽便透過特殊投影的方式讓民眾欣賞到其珠紋的獨特之美。

原民處指出，上半年推出的「185深呼吸」展覽期間累積進館人次達2萬9525人。「藝的能手」6月開展以來，已累積2萬122人進館參觀。民眾入場踴躍、好評不斷，「藝的能手」展覽延長展期12月29日。