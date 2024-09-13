屏東原民館「185深呼吸」、「藝的能手」獲繆思設計獎
屏菸1936文化基地原民館今年1月推出「185深呼吸」特展、6月推出「藝的能手」特展，獲美國繆斯設計大獎（MUSE Design Awards）展場設計類的銀獎與金獎。縣長周春米說，屏菸原民館舉辦「185深呼吸」與「藝的能手」等結合地方自然與產業的展覽，讓大家更深刻認識屏東人文、地理、文化，並親近、學習原住民與客家先人的智慧。「藝的能手」展覽將延長至12月29日，邀請加走入屏菸原民館，透過展覽對屏東之美留下更深刻的印象。
原民處說，來自琉璃珠、陶壺、石板屋三領域的雷賜、江雅蕾、雷斌、顏柱、禹招補、邱金士及杜冬振等七位屏東原住民傳統工藝技術保存者，其作品在「藝的能手」展覽的暗色展場，如同傳承自古老原住民文化一盞明燈般，熠熠生輝。
「藝的能手」展覽今年6月4日開展，民眾從展覽中從7名屏東原住民傳統工藝技術保存者的生命故事，認識到琉璃珠、陶壺、石板屋各領域的文化復甦工作的艱辛與努力。
走進「藝的能手」特展現場，7名屏東文物資產技術保存者的肖像群於入口處，歡迎民眾的蒞臨。展區分為琉璃珠、陶壺、石板屋等主題，每個展區布置突顯展品特質為考量特殊設計，包括，琉璃珠區的部分，琉璃珠因其風俗特性不便於展間直接亮相，因此展覽便透過特殊投影的方式讓民眾欣賞到其珠紋的獨特之美。
原民處指出，上半年推出的「185深呼吸」展覽期間累積進館人次達2萬9525人。「藝的能手」6月開展以來，已累積2萬122人進館參觀。民眾入場踴躍、好評不斷，「藝的能手」展覽延長展期12月29日。
屏東縣政府表示，截至今年以來，屏縣已獲繆思獎1白金6金2銀的亮眼成績，獎項包括展覽、景觀、概念設計及活動等類別。美國謬思設計獎是由國際廣告協會（IAA）2015年成立國際設計競賽，此獎項創立旨在表彰全世界在設計領域脫穎而出的設計創新人士與團隊。謬思設計獎創立至今，已提拔全球無數潛力無限的設計新星。
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