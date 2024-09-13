高雄舉辦首次台灣橙茶評鑑 推廣高雄山茶風味與文化

高雄市政府農業局在六龜區山茶故事館舉辦第三屆高雄山茶評鑑活動，除了涵蓋高雄山區傳統的青茶與紅茶外，更首次將「台灣橙茶」納入評鑑，開創國內橙茶鑑賞的里程碑。農業局說，高雄六龜茶農依循茶改場台灣橙茶的製程工藝，獨特製法包括萎凋、輕度炒菁、輕度揉捻、陰乾及乾燥等過程，比之一般的白茶更有甜香，為台灣茶文化注入新活力。

農業局技正郭明欽說，山茶的茶葉薄，因此採取獨特製法包括萎凋、輕度炒菁、輕度揉捻、陰乾及乾燥等過程，成品的花香及果香比傳統白茶更明顯；山茶在大陸被稱為白茶，農業部茶及飲料作物改良場為了市場行銷與區別，近日將台灣本產山茶正名為「台灣橙茶」。

農業局長張清榮說，為了展現高雄各家製茶廠及茶農的獨特製茶技藝，農業局7月5日辦理了第2屆的高雄山茶風味輪評鑑，以茶業改良場開發的茶葉評鑑系統「台灣茶分類分級系統（Taiwan tea Assortment & Grading system, TAGs）」為基準，進行山茶的評估和品評，以精確地定義六龜山茶的風味和香氣。

張清榮表示，9月6日辦理的第3屆高雄山茶評鑑，則希望藉由評鑑提高茶葉品質標準，使獲得獎項的茶葉在市場上更具競爭力，經統計參與的青茶有12支、紅茶16支及台灣橙茶12支，相較往年參與評鑑數量有逐年增加的趨勢，甚至有來遠自那瑪夏區的青山茶業慕名而來參加，這不僅是茶廠、茶農對自己製茶技術的肯定，也期盼藉由參與評鑑，進一步推動山茶文化的傳承與創新，提升高雄山茶在國內外的知名度。

農業局說，這次評鑑活動設計了多種獎項，以區隔各家製茶廠獨特製法的風味特色，並促進山茶文化的交流與創新，經統計分數，台灣橙茶、青茶及紅茶「最佳製茶技術」獎項，分別由新發社區發展協會、哈娜谷原生野山茶工坊及順發茶園脫穎而出，獲得殊榮，而其他茶廠、茶農也獲得最佳水色、香氣、滋味等相關獎項，代表整體茶葉品質方面都取得評鑑委員的肯定。