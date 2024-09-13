金門協議34周年 陳長文籲兩岸良制一國

金門協議簽訂34周年紀念日，當年我方簽約代表中華民國紅十字會前秘書長陳長文昨舊地重遊，再次造訪簽約舊址「仁愛新莊」，也就是現今金門縣地政局緬懷，高齡80的陳長文逐一看著展示的老照片，回憶過往，他說，兩岸簽署「金門協議」就是追求和平、追求人道，盼雙方能求同存異，「良制一國」，永續和平發展。

據了解，陳長文此行是受亞太台商聯合總會邀請，同行還有亞太台商聯合總會執行長胡卓君等人，受到金門縣府參議陳祥麟、金門紅十字會長洪國正等人熱烈歡迎與接待。

1990年，兩岸紅十字會代表在金門簽署「金門協議」，處理偷渡客遣返問題，由陳長文與大陸紅十字會秘書長韓長林代表雙方簽字，簽署協議的地點就在金寧鄉仁愛新村。

陳長文參觀時，不時拿著手機拍攝過往照片。陳指出，「金門協議」的簽署，不僅搭建起兩岸探親、見證偷渡客遣返，以及各種交流活動的橋梁，更增加兩岸之間的善意。

陳長文說，2024是金廈海域多事之秋，紛爭接踵，雖經有心人士奔走協調，形勢趨於和緩；然而兩岸交流停滯已久，金廈兩地居民仍深感憂心。期盼藉由「金門協議」簽訂34周年紀念，兩岸能「求同存異」，良制一國，加強交流。

陳長文長期擔任紅十字會志工，2000至2012年擔任紅十字會總會會長，積極投入人道服務、國際援助，投入911地震、南亞海嘯等海內外災害救援。