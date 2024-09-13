無法回中都戲院舊址 攤商抗議

高雄城中城2021年大火後，市府清查危樓，屋齡55年的中都戲院遭強制拆除，連帶30個市場攤位被迫遷離，攤商昨抗議市府當年答應3個月後返回原址，承諾卻跳票！高雄市經濟發展局回應，建物經三大技師公會會勘確定危及公共安全，依法拆除；攤商已提行政訴訟，由法院審理中，市府也輔導攤商至其他公、民有市場營生。

經發局表示，中都民有市場與戲院為私人產權，2樓的中都戲院1986年停業後缺乏維護，天花板及外牆坍塌、柱子鋼筋鏽蝕，經三大技師公會鑑定危及公共安全，但公告後，所有權人未自行拆除，工務局最後依建築法強制拆除。此案已提供補貼救濟，協助攤商搬遷及安置，並讓攤商優先選擇三民區中都街、中和街周邊騎樓，也持續輔導攤商至公、民有市場及攤販臨時集中場空攤位營生。

中都戲院連同市場一併被市府拆除，地面畫的白線就是拆除前的攤位位置。記者徐白櫻／攝影

30名攤商昨午返回中都戲院舊址抗議，高喊「還我中都市場、工作權」等口號。1名女攤商激動落淚，指控市府說話不算話，他們四處陳情沒人理，辛酸無人知。

中都戲院建於1966年，1樓規畫市場、2樓戲院。蔡姓攤商說，當年攤商各以2萬至5萬元不等價格買攤位永久使用權，因建物老舊，2021年8月自行花錢進行結構補強，豈料10月發生城中城大火，市長陳其邁11月1日視察後沒幾天就拆除。

「當年買攤位的價格現在可買一棟千萬透天厝，我們卻因為相信市府，變得一無所有」，王姓等攤商出示泛黃照片及影印合約書，指經發局當時同意每月發放1萬5千元安置費，口頭承諾拆後3個月可回去營業。豈料安置費只領3個月，6名地主即以「攤位消失」為由，單方面認定契約失效，甚至控告攤商非法入侵，不讓攤商進入空地營業。

議員陳麗娜說，中都市場在三大公會背書下認定危樓，未經標準鑑定程序在先，當年工務局發文要求攤商搬離，並給1個月訴願期，沒想到市長下指示後短短5天後就拆除；從危樓鑑定到火速拆除罔顧程序且作業草率，批市府為了面子，犧牲民眾權益。