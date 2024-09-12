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金門辦海洋油汙染應變演練 模擬卸油管路破損、船員落海

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣海洋油汙染緊急應變實兵演練結束後，相關人員除汙完成卸除防護衣。圖／民眾提供
金門縣海洋油汙染緊急應變實兵演練結束後，相關人員除汙完成卸除防護衣。圖／民眾提供

金門縣政府與台電塔山發電廠今天在塔山發電廠棧橋碼頭舉辦「海洋油汙染緊急應變實兵演練」，模擬塔山發電廠輸油船於輸送油料過程中卸油管路破損導致重油外洩，包含輸油船發生油料洩漏、船員落海等驚險畫面，參與人員無不身臨其境，以最快速度展開救援，整個過程相當逼真精彩。

此次演練由縣府參議許正芳主持，海委會海洋保育署聘請專家委員張崇和蒞金指導，金防部政戰副主任趙允中、第九岸巡隊長吳孟哲、第九海巡隊組主任廖峻德、航港局中部航務中心專委顧克亞、金門縣環境保護局長李廣榮、金門縣消防局副局長陳國瑋、台電塔山發電廠廠長李枝榮等人到場觀演；參加演練包括金防部、第九岸巡隊、海巡隊、港務處、環保局及塔山發電廠等9個單位參演。

縣府表示，金門縣轄內現有最大油品輸入及使用來源為台灣中油金馬行銷中心與台電公司塔山發電廠，塔山發電廠棧橋碼頭為油品輸送專用碼頭，事業端於油品輸運及貯存過程中，倘不慎發生油汙外洩於海洋時，將造成巨大生態及經濟損失，唯有在事故發生的黃金時間內採取緊急應變措施，才能減輕對海洋生態資源的衝擊。

演練中，各救災單位在接獲通報後立即展開救援行動，塔山發電廠在海洋油汙染事件發生後立即通報並第一時間關閉管閥減少油汙外洩及進行油汙清除作業，金門海巡隊出動巡防艇1艘及2艘CP艇協助海上油汙評估及圈圍攔油索，岸巡隊出動遙控救生圈協助救助落海人員，救援過程中精準且迅速地執行救援任務，並協助環保局評估岸際油汙及清除岸際油汙。

環保局則利用高壓沖洗機將礁石上油汙沖洗，並透過人工方式進行油汙清除作業，有效控制油汙擴散，金防部支援人力協助清除岸際油汙，並於汙染範圍冷暖區交界處架設除汙帳避免發生二次汙染狀況，各單位齊心協力，展示超強的應變措施，順利將汙染控制在最小範圍內並迅速完成清理工作，成功化解這場模擬危機。

許正芳在講評時表示，相信今天的默契與成果是經歷多次的討論與演練才能展現出來的，也使此次的演練更加逼真，他說，舉辦演練目的是為了加強各相關單位合作默契及資源整合，多一分準備則少一分傷害，並隨時檢討修正災害應變的標準作業程序。

金門縣政府與台電塔山發電廠今天在塔山發電廠棧橋碼頭舉辦「海洋油汙染緊急應變實兵演練」，縣府參議許正芳（左五）頒發各參演單位感謝狀。圖／民眾提供
金門縣政府與台電塔山發電廠今天在塔山發電廠棧橋碼頭舉辦「海洋油汙染緊急應變實兵演練」，縣府參議許正芳（左五）頒發各參演單位感謝狀。圖／民眾提供
金門縣今天進行海洋油汙染緊急應變實兵演練，演習結束後參演人員一起合影。圖／民眾提供
金門縣今天進行海洋油汙染緊急應變實兵演練，演習結束後參演人員一起合影。圖／民眾提供
環保局透過人工方式進行油汙清除作業，並進行油汙評估及圈圍攔油索。圖／民眾提供
環保局透過人工方式進行油汙清除作業，並進行油汙評估及圈圍攔油索。圖／民眾提供

台電 環保局 金門 金防部

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