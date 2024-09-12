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被龜殼花咬傷遭醫師診斷「雜草刮傷」？網友直呼太扯 醫院回應了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
岡山秀傳醫院副院長黃聖源說明，遭毒蛇咬傷的病患初次就醫時傷口沒有明顯紅腫、熱痛及水泡，病人也沒說被蛇咬。記者徐白櫻／翻攝
岡山秀傳醫院副院長黃聖源說明，遭毒蛇咬傷的病患初次就醫時傷口沒有明顯紅腫、熱痛及水泡，病人也沒說被蛇咬。記者徐白櫻／翻攝

高雄市岡山區一名長者8日被毒咬傷，兩次前往岡山秀傳醫院就醫，第二次才被醫師轉診至義大醫院，轉診原因寫「田中雜草刮傷」，事後證實是毒蛇龜殼花咬傷，需要住院。病患家屬網路發文引起譁然，網友直批「雜草，龜殼花，太扯了」。秀傳醫院解釋，病患第一時間沒說可能被蛇咬傷，二次就醫提及後立即協助轉院。高市衛生局表示，初步判斷尚無誤診情事，將責請院方加強員工教育訓練。

一名網友在臉書社群「岡山大小事」發文說，家中長輩疑似被不知名的蛇咬傷，周日中午前往岡山秀傳醫院急診，醫生評估回家觀察，當天晚上長輩的腳痛到無法走動，再次掛急診，秀傳醫院開出轉診單，轉診原因是寫被田中雜草刮傷。後來義大醫院醫生說，應該是龜殼花咬到，須住院治療。

秀傳醫院副院長黃聖源說明，8日下午2時許，病患初次就醫，描述人在田中不慎碰觸雜草，返家時發現左足腫痛，當時有一點小小的瘀血傷口，但沒有明顯紅腫、熱痛及水泡，病人也沒說被蛇咬。第二次在晚上6時48分回診，這時病人才告知可能被蛇咬到，因院內無血清，所以建議病患轉診至義大醫院，當下醫師也有對病人進行衛教，有時醫病溝通可能存在一些落差。

高市衛生局表示，經查醫院病歷及轉診單等資料，該院當日於病人入院後即檢視並予以初步處置，因無蛇毒血清，安排轉診義大醫院，並與義大醫院急診聯繫交班，初步判斷尚無誤診情事。

衛生局說，有關院方病情說明導致民眾誤解，將請院方加強員工教育訓練改善，倘若民眾針對醫療過程產生醫療爭議時，按醫療事故預防及爭議處理法規定，得向衛生局之醫療爭議調解管道申請調解，將請醫院釐清、溝通並提供關懷服務。

衛生局 醫師 長輩 高雄市

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