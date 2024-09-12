快訊

賀錦麗辯論表現佳？搖擺選民過半不信「比川普好」 這件事將成關鍵

影／宜蘭城隍廟鬼谷子神像被「變裝」 宗教狂熱婦帶回家清洗上漆

外資買超前三名清一色是電子股 新光金「不漲反跌」被連十買

馬管處推大坵島生態遊程 賞鹿更關心保育議題

中央社／ 連江縣12日電

馬祖大坵島以梅花鹿聞名，馬管處開發「大坵賞鹿趣」生態遊程，盼民眾於島上親近小鹿同時，也能關心大坵生態保育議題。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，為擴大並推動馬祖生態旅遊，委託專業環境教育機構開發多樣化環境教案，並嘗試串聯既有遊程，經過1年試行後，日前正式公開「大坵賞鹿趣」環境教案、課程講義與測驗卷，歡迎遊客多加運用。

馬管處強調，為響應觀光署永續旅遊政策，於民國109年底成立馬祖地區唯一環境教育設施「南竿環境教育學堂」，融合文化、生態保育和觀光體驗與環境教育，並推出「戰略的馬祖坑道－戰地坑道戰地走讀」「探索會呼吸的房子－閩東建築聚落走讀及閩東建築DIY活動」等主題遊程。

包含新增之大坵賞鹿趣主題遊程在內，馬管處透過揭開馬祖自然地景及動植物生態神秘面紗，逐步開發生態旅遊市場，並鼓勵民眾在輕鬆學習情境下，深入瞭解馬祖之美，並關心保育議題。

除透過遊程了解大坵梅花鹿生態外，馬管處呼籲民眾於島上欣賞梅花鹿同時，可參與由連江縣政府舉辦之「113年手護大坵工作假期」，協助清除威脅島上動植物生態之外來種有毒植物玉珊瑚，守護大坵生態環境。活動至10月13日止。

「大坵賞鹿趣」生態遊程相關資料，可於馬管處官網之「大坵島尋鹿迷蹤專區」下載。

梅花鹿 生態保育 生態旅遊 馬祖

延伸閱讀

8月底正式開放！陸客到馬祖旅遊人數曝光 陸委會：跟疫情前相比很少

iRent嶼你玩轉馬祖 首家進駐全台共享汽機車業者

觀光署改制1周年 台灣觀光主題成果風華展明起全台巡迴

輕颱貝碧佳最新路徑影響曝 氣象署：下周可能再有颱風生成

相關新聞

被龜殼花咬傷遭醫師診斷「雜草刮傷」？網友直呼太扯 醫院回應了

高雄市岡山區一名長者8日被毒蛇咬傷，兩次前往岡山秀傳醫院就醫，第二次才被醫師轉診至義大醫院，轉診原因寫「田中雜草刮傷」，...

金門辦海洋油汙染應變演練 模擬卸油管路破損、船員落海

金門縣政府與台電塔山發電廠今天在塔山發電廠棧橋碼頭舉辦「海洋油汙染緊急應變實兵演練」，模擬塔山發電廠輸油船於輸送油料過程...

中都戲院拆後30攤商流離失所 淚訴高市府「拆後不理」

高雄城中城大火後，市府清查危樓，屋齡55年的中都戲院遭市府強制拆除，連帶30個市場攤位被迫撤離。攤商今天出面抗議市府承諾...

高屏大橋明天起進行伸縮縫維修 夜間將施工管制

高屏大橋將進行伸縮縫維修，因高屏大橋車流量大，為減少施工時造成的交通影響，公路局南區養護工程分局規畫夜間半半施工，白天正...

金門協議簽訂34週年 陳長文舊地重遊籲兩岸良制一國

今天是金門協議簽訂34週年紀念，當年我方簽約代表中華民國紅十字會前祕書長陳長文今天舊地重遊，他再次造訪簽約舊址「仁愛新莊...

「火星人」感謝台灣改高雄惹議 高市府：大家都是地球人

美國流行歌手火星人布魯諾Bruno Mars上週末在高雄舉辦演唱會，布魯諾後來在Instagram上發文感謝台灣，後又改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。