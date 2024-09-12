馬管處推大坵島生態遊程 賞鹿更關心保育議題
馬祖大坵島以梅花鹿聞名，馬管處開發「大坵賞鹿趣」生態遊程，盼民眾於島上親近小鹿同時，也能關心大坵生態保育議題。
交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，為擴大並推動馬祖生態旅遊，委託專業環境教育機構開發多樣化環境教案，並嘗試串聯既有遊程，經過1年試行後，日前正式公開「大坵賞鹿趣」環境教案、課程講義與測驗卷，歡迎遊客多加運用。
馬管處強調，為響應觀光署永續旅遊政策，於民國109年底成立馬祖地區唯一環境教育設施「南竿環境教育學堂」，融合文化、生態保育和觀光體驗與環境教育，並推出「戰略的馬祖坑道－戰地坑道戰地走讀」「探索會呼吸的房子－閩東建築聚落走讀及閩東建築DIY活動」等主題遊程。
包含新增之大坵賞鹿趣主題遊程在內，馬管處透過揭開馬祖自然地景及動植物生態神秘面紗，逐步開發生態旅遊市場，並鼓勵民眾在輕鬆學習情境下，深入瞭解馬祖之美，並關心保育議題。
除透過遊程了解大坵梅花鹿生態外，馬管處呼籲民眾於島上欣賞梅花鹿同時，可參與由連江縣政府舉辦之「113年手護大坵工作假期」，協助清除威脅島上動植物生態之外來種有毒植物玉珊瑚，守護大坵生態環境。活動至10月13日止。
「大坵賞鹿趣」生態遊程相關資料，可於馬管處官網之「大坵島尋鹿迷蹤專區」下載。
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