中都戲院拆後30攤商流離失所 淚訴高市府「拆後不理」

高雄城中城大火後，市府清查危樓，屋齡55年的中都戲院遭市府強制拆除，連帶30個市場攤位被迫撤離。攤商今天出面抗議市府承諾跳票，當年答應3個月返回原址，拆除後卻置之不理，作業疏失導致後續衍生爭議。經發局回應，建物經三大技師公會會勘確定危及公共安全，依法強制拆除；攤商已提行政訴訟，法院審理中，持續輔導攤商至其他公民有市場營生。

今天下午，議員陳麗娜與30名攤商在中都戲院舊址開記者會，高喊「還我中都市場、工作權」等口號。一名女攤商激動落淚指控，市府說話不算話，四處陳情沒人理，心酸無人知。

中都戲院建於1966年，當年採複合式經營，1樓市場、2樓戲院。蔡姓攤商說，當年30格攤商各以2萬至5萬元不等價格向地主購買攤位永久使用權，因建物老舊，2021年8月自行花錢進行結構補強，豈料10月發生城中城大火，市長陳其邁11月1日視察後沒幾天就被拆除。

「當年買攤位的價格現在可買一棟千萬透天厝，卻因為相信市府變得一無所有！」王姓等多名住戶出示手機泛黃照片及影印合約書，說明市府經發局為求拆除順利，同意每月發放1萬5千元安置費，並向大家口頭承諾，拆後3個月可回去營業。豈料安置費只領3個月，後來6名地主以「攤位已消失為由」，單方面認定當年契約失效，甚至控告攤商非法入侵，不讓攤商進入空地營業。

議員陳麗娜指出，中都市場在三大公會背書下認定危樓，未經標準鑑定程序，另當年工務局發出公文要求攤商搬離，並給予一個月訴願期，沒想到陳其邁指示後，短短5天後立刻派拆除大隊拆除，完全不給攤商訴願機會；從危樓鑑定到火速拆除，不顧程序且作業草率，市府為面子犧牲民眾權益。

經發局回應，中都民有市場與戲院為私人產權，2樓中都戲院1986年停業後缺乏維護，屋頂天花板及外牆坍塌、柱子鋼筋鏽蝕，經三大技師公會會勘確定，建物結構有危害公共安全須拆除，經公告所有權人未自行拆除，工務局依建築法辦理強制拆除。