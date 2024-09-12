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高屏大橋明天起進行伸縮縫維修 夜間將施工管制

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
高屏大橋9月13日至明年3月14日將進行伸縮縫維修，施工管制時段為每日晚上8時至翌日凌晨6時。記者潘奕言／攝影
高屏大橋9月13日至明年3月14日將進行伸縮縫維修，施工管制時段為每日晚上8時至翌日凌晨6時。記者潘奕言／攝影

高屏大橋將進行伸縮縫維修，因高屏大橋車流量大，為減少施工時造成的交通影響，公路局南區養護工程分局規畫夜間半半施工，白天正常開放通行。施工管制時段為每日晚上8時至翌日凌晨6時，時間為9月13日至明年3月14日。

高屏大橋西向（往高雄方向）施工管制期間9月13日至明年1月19日；施工路段為台1線390K+850、台1線390K+950、台1線391K+365及台1線391K+870等4處。東向（往屏東方向）施工管制期間明年1月19日至3月14日，施工路段為台1線392K+400、台1線391K+350等2處。

南工分局表示，每一處伸縮縫，拆分為機車道伸縮縫及快車道內、中、外車道伸縮縫共三小道，並視施工進度調撥占用車道，也建議往來高屏地區車輛行走替代道路，台88線快速公路及台17線雙園大橋。

用路人行駛上述路段可先作好行程規畫，相關道路行車資訊可收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）顯示的交通管制及訊息。或上公路局省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw），或撥公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035查詢。

交通管制 車道

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