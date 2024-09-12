高市稽查258件中秋食品 5件蔬果農業殘留超標

高雄市衛生局今天公布中秋節應景食品稽查結果，共抽驗258件食品，其中有5件蔬果農藥殘留超標，分別為辣椒、落葵、百香果、青椒，衛生局已責令業者下架，並移請來源廠商所轄衛生局。

衛生局今天透過新聞稿表示，為維護民眾食用中秋應景食品衛生安全，會同高市府消保官至烘焙坊、超市、量販店、攤商及傳統市場等場所抽驗中秋應景食品，共抽驗258件食品，包括禽畜肉及其加工製品、蔬果、醬料、月餅、吐司及其餡料、水產品、食品容器具、即食食品等。

檢驗項目有動物用藥、保色劑、農藥殘留、防腐劑、甜味劑、著色劑、衛生標準、殺菌劑及重金屬等，其中5件蔬果農藥殘留與規定不符，分別為辣椒1件、落葵1件、百香果2件、青椒1件，違反食品安全衛生管理法第15條規定，除責令業者下架，也移請來源廠商所轄衛生局依法處辦。

此外，衛生局稽查轄內12家餐飲業、6家中央工廠月餅製造業，依食品良好衛生規範準則查核作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目進行稽查，查核結果餐飲業3家、月餅製造業2家因作業環境缺失令業者限期改善，經複查皆已符合規定。

衛生局提醒，民眾在採買中秋應景食品前應選擇信譽良好的店家購買，儘量選用完整包裝及清楚標示的產品，購買後應趁早食用完畢，若無法立即食用完畢，應放入冰箱，避免微生物滋長。