金門協議簽訂34週年 陳長文舊地重遊籲兩岸良制一國

今天是金門協議簽訂34週年紀念，當年我方簽約代表中華民國紅十字會前祕書長陳長文今天舊地重遊，他再次造訪簽約舊址「仁愛新莊」即現今的金門縣地政局緬懷，陳長文逐一看著展示的老照片，回憶過往，陳長文表示，兩岸簽署「金門協議」就是追求和平、追求人道，期盼雙方能求同存異，「良制一國」，永續和平發展，他也與眾人高喊「良制一國」，中華民國萬歲。

據了解，陳長文此行是受亞太台商聯合總會邀請舊地重遊，同行還有亞太台商聯合總會執行長胡卓君、飛碟電台主持人尹乃菁、理律文教基金會詹承宗等人，受到金門縣政府陳祥麟參議、金門紅十字會長洪國正、副會長許玉昭議員及金門大學學務長董燊教授等人的熱烈歡迎與接待。

在1990年，兩岸紅十字會代表在金門簽署「金門協議」，處理偷渡客遣返的問題，由當年擔任紅十字會秘書長的陳長文與大陸紅十字會秘書長韓長林代表雙方簽字，簽署協議的地點在金寧鄉仁愛新村，簽署這份象徵兩岸交流破冰歷史性文件，時至今日已34年，參與者陳長文現已高齡80歲。

陳長文在參觀時，不時拿著手機拍攝過往的照片，他在致詞時表示，賴清德要面對的問題，台灣好不容易變成經濟很不錯，賴清德雖然現在不講台灣獨立，但還講兩岸是互不隸屬；他提到，賴總統如果你說「一個中國，台灣是中國的一部份」，就像「一個中國，大陸是中國的一部份」一樣，「台灣加大陸才有一個中國」，他說，賴清德是中華民國的總統，中華民國是中國的同義字，中華民國包括大陸、台灣地區，現在誰在互不隸屬，但我們是一家人，希望成為一個國家的時間越早越好。

陳長文長期擔任紅十字會志工，在2000至2012年擔任紅十字會總會會長，積極投入人道服務、國際援助工作，投入911地震、南亞海嘯等海內外災害救援。陳在海峽交流基金會成立時擔任副董事長兼首任秘書長，並在紅十字會秘書長任內，為兩岸交流破冰，簽署歷史性的「金門協議」，搭建起兩岸探親、見證偷渡客遣返以及各種交流活動的橋梁。