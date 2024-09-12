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屏縣物資銀行據點達20處 結合倉儲讓配送更有效

中央社／ 屏東縣12日電

屏東縣物資銀行佳冬鄉塭豐社區站今天成立，這是屏東第20處服務據點，今年預計再新增4處；因應物資捐贈，並租用屏東縣農會麟洛倉庫，著手進行倉儲整修，讓配送更有效。

屏東縣物資銀行今天前進佳冬鄉塭豐村設置社區站，開幕活動由據點長輩演出極具特色的「牽罟」歌謠戲劇拉開序幕，同時結合轄區內學童及長輩共同辦理「有塭度餐桌」共食活動，分享惜食與續食精神，現場發放物資提供給弱勢家戶，場面熱鬧溫馨，讓物資銀行的愛心深入社區。

縣府表示，屏東縣物資銀行目前設有1處實體店面、2處物資調度總站與分站，並於去年成立萬巒185站、南州溪南站、新園田洋站3個社區站，加上今天開幕的塭豐社區站，共計有20個服務據點。

屏縣府社會處長劉美淑表示，屏東物資銀行自去年起開始培力社區開辦物資銀行服務據點，佳冬鄉塭豐社區站結合了在地塭豐社區發展協會，讓物資銀行社區站能成為弱勢家戶後盾，提供實質幫助的同時，也進一步培力社區，讓能量再擴大。

劉美淑說，今年預計將再設立4處社區站，且因應未來物資捐贈的增加及更有效配送，已租用屏東縣農會麟洛倉庫，著手進行物資倉儲整修，未來愛心物資將更普及，弱勢家戶在資源取得上，更具可近性與便利性。

屏東縣 愛心 農會

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