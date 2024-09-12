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「火星人」感謝台灣改高雄惹議 高市府：大家都是地球人

中央社／ 高雄12日電
美國流行歌手火星人布魯諾Bruno Mars上週末在高雄舉辦演唱會。圖／Live Nation Taiwan提供
美國流行歌手火星人布魯諾Bruno Mars上週末在高雄舉辦演唱會。圖／Live Nation Taiwan提供

美國流行歌手火星人布魯諾Bruno Mars上週末在高雄舉辦演唱會，布魯諾後來在Instagram上發文感謝台灣，後又改為「感謝高雄」惹議；高市府說，「大家都是地球人，謝謝火星人給大家一個美好的夜晚」。

布魯諾演唱會後在社群媒體Instagram上放上高雄演唱會照片，並寫下Thank You Taiwan，文末加上台灣國旗；但後來將台灣改為高雄（Thank You Kaohsiung）引發熱議，不少台灣網友在此文下不斷貼上台灣國旗，並表達不滿；此外，布魯諾的微博則以簡體字寫「謝謝中國台灣」，此舉更引發台灣、中國網友論戰。

高市府今天透過文字訊息表示，高雄演唱會有來自世界各地歌迷朋友，大家都是地球人，謝謝火星人給大家一個美好夜晚。

台灣基進高雄市議員張博洋也在臉書（Facebook）上發文評論此事，張博洋說，火星人上週在高雄世運場館用中文唱「寶貝，我好想你」，歌迷嗨翻，「現在我們知道寶貝是誰了，寶貝應該就是人民幣啦，難怪唱中文。」

「活這麼大才知道，連火星都是中國不可分割的領土」，張博洋也呼籲，大家不要再「音樂歸音樂，政治歸政治」，最近音樂「跪」政治案例還不夠多嗎，看看上禮拜那個成都人。

演唱會 音樂 高雄市

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