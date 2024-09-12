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澎湖縣與和信簽署策略聯盟 鄉親跨海轉診享綠色通道
為提升澎湖癌症醫療品質，澎湖縣長陳光復今天上午在縣府與和信治癌中心醫院副院長施長慶簽署醫療轉診策略聯盟合約。和信將提供澎湖鄉親癌症轉診綠色通道，病患可在最短時間內接受治療與照顧，減少等待與奔波時間。
和信醫院副院長施長慶率領團隊出席今早在縣府舉辦的簽約儀式，衛生局長陳淑娟、部立澎湖醫院院長匡勝捷、三總澎湖分院副院長田炯璽、惠民醫院院長張明哲等人出席見證。
和信團隊指出，簽署策略聯盟合約後，專責團隊與澎湖衛生所及在地醫療機構合作，無論是篩檢陽性或疑似罹癌者，病人還沒到醫院，醫生即會先檢視檢查報告或病歷，可門診當天立即安排檢查，不用再等下一次回診才檢查，以最有效率的轉診流程照顧澎湖病患。此外，院方也會協助安排住宿。
縣長陳光復表示，癌症治療過程漫長且艱辛，許多鄉親必須到本島治療，然而長途交通和等待病床會導致心情焦慮，感謝和信治癌中心醫院提供轉診綠色通道，讓病患專心治療，家屬也能全心全意陪伴與照顧。
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