連續3年昇恆昌公司捐普度物資給金門脆弱家庭 嘉惠弱勢

金門因為昔日是戰地，7月的中元普度都拜的很盛大。已連續3年捐贈中元普渡物資，昇恆昌股份有限公司今天再度捐贈中元一批普渡物資給金門縣政府社會處，後續將由社工陸續轉發給弱勢家庭或有急難需求的家庭，估計約60戶家庭受惠。

這項捐贈儀式今天假金湖社會福利服務中心舉行，昇恆昌金湖廣場由經理劉雅均、業務經理蕭碧蓮一行人出席並代表捐贈，縣府社會處由婦幼科長李品萱代表受贈，並致贈感謝狀乙幀以表達感謝之意。

李品萱表示，昇恆昌股份有限公司為幫助弱勢家庭及家中遭逢重大變故者不遺餘力，連續3年捐贈中元普渡物資，有白米、麵食類、食用油、罐頭、乾糧、飲品等33項內容豐富的民生必需品，後續將由金湖社會福利服務中心分配予轄內脆弱家庭，由社工陸續轉發給弱勢家庭或有急難需求的家庭，估計約60戶家庭受惠。

社會處感謝昇恆昌股份有限公司每月皆定期捐贈祭祀水果予金湖社福中心，使金東脆弱家庭的兒少擁有豐富的水果資源，兒少於攝取原型水果的膳食纖維，能夠健康安心的成長，而昇恆昌股份有限公司長期深耕公益、關懷弱勢、志工服務及提供物資與急難救助，也是重視企業社會責任的實踐，捐贈物資實質發揮行善功能，將溫暖遞送至社會各角落，讓弱勢族群得到更適切的生活關懷與支持，也為社會帶來正面能量。