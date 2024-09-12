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高雄台灣文化科技大會放眼未來 10月12日起活動上百場

中央社／ 高雄12日電

2024TTXC台灣文化科技大會在10月12日至27日，將於高雄駁二藝術特區推出全台最大未來內容展演，上百場活動，預計吸引逾500名虛擬實境、文化科技等國內外業界專業人士齊聚高雄。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，駁二展區推出3大展區、8項主題、超過70部作品與節目；期間匯集3大產業活動，包括聚焦全球趨勢的「TTXC國際論壇」、亞洲最大「XR產業週」及「INNOVATIONS產業週」，共有上百場活動。

市長陳其邁表示，TTXC台灣文化科技大會今年再度於高雄登場，將以趨勢科技呈現文化內容，同時透過大型展演活動的舉辦，強化城市轉型決心。

陳其邁說，國際論壇邀請國內外相關領域意見領袖與產業專家，陣容堅強，包含「排球少年」及「名偵探柯南」導演滿仲勸，與「排球少年」漫畫初代責任編輯、現為集英社少年JUMP副編輯長本田佑行，首度來台對談，粉絲要儘早搶票。

文化局表示，TTXC最重要的核心產業活動「國際論壇」，將以超過10場超強論壇聚焦「超越現實的未來」，鎖定數位藝術、影視特效、動漫創作、遊戲設計與多媒體娛樂等未來議題，帶領聽眾一同探索下一個世代的未來娛樂。

此外，「動畫製作」議題則聚焦同樣創下2.5億台灣票房的「鈴芽之旅」，由CoMix Wave Films製作公司執行董事角南一城、製作部製作管理篠崎裕道「一探新海誠動畫作品魅力背後的製作祕密」。

「XR產業週」聚焦全球虛擬實境發展，由威尼斯影展與巴黎新影像藝術節策展人領銜演講，還有日本三麗鷗與亞洲XR影展聯盟活動，打造高雄成為亞洲最重要的XR產業基地。

TTXC相關票券明天中午12時在OPENTIX售票系統啟售，並推出超值500元「產業活動票」，可兌換任4場「TTXC國際論壇」入場門票、預約報名XR與INNOVATIONS產業週活動，憑證可無限次參觀G.A.M.E.未來主題展與INNOVATIONS文化科技創新展演2大展區。

文化局 陳其邁

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