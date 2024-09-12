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高雄岡山籃籗會9月15日、16日登場 4地點可搭接駁車

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年第二場岡山籃籗會將在中秋節前夕登場，9月15日（周日）及9月16日（周一）在岡山區河華路舉辦。圖／本報資料照
今年第二場岡山籃籗會將在中秋節前夕登場，9月15日（周日）及9月16日（周一）在岡山區河華路舉辦。圖／本報資料照

高雄岡山籃籗會一年舉辦三次，今年度第二場盛會即將在中秋節前夕登場。岡山區公所指出，9月15日（周日）及9月16日（周一）在岡山區河華路舉辦籃籗會，捷運岡山高醫站、岡山火車站及區公所等地安排免費接駁車，民眾可多加利用。

籃籗會歷史悠久，每年固定在媽祖生日、中秋節前夕及義民爺生日舉辦，今年第一場於4月30日至 5月 1日舉辦，共聚集450個美食、花卉及百貨攤位。

岡山公所公告，第二場活動於9月15日（周日）及9月1 6日（周一）進行，第三場活動則在10月16日（周三）、10月17日（周四）登場，兩場次都有安排免費接駁車。

接駁車搭乘地點分別為，高雄捷運岡山高醫站公車轉運站、岡山火車站、岡山區公所、慈濟岡山志業園區，民眾可搭接駁車至會場入口，約每30分鐘一班，視情況機動發車。

今年第二場岡山籃籗會9月15日（周日）及9月16日（周一）在岡山區河華路登場，岡山區公所公告接駁車搭乘地點。圖／取自岡山區公所臉書
今年第二場岡山籃籗會9月15日（周日）及9月16日（周一）在岡山區河華路登場，岡山區公所公告接駁車搭乘地點。圖／取自岡山區公所臉書

中秋節 岡山 火車站

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