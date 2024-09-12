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衛武營下半年第3波20日開賣 羅大佑新年登音樂廳

中央社／ 高雄12日電
衛武營國家藝術文化中心今天公布下半年第3波節目票券下週啟售，20日起75折優惠開跑，包括「臺灣舞蹈平台」5檔演出、「音樂芭蕾劇場」，以及歌手羅大佑「港都」新年音樂會。（圖/本報資料照）
衛武營國家藝術文化中心今天公布下半年第3波節目票券下週啟售，20日起75折優惠開跑，包括「臺灣舞蹈平台」5檔演出、「音樂芭蕾劇場」，以及歌手羅大佑「港都」新年音樂會。（圖/本報資料照）

衛武營國家藝術文化中心今天公布下半年第3波節目票券下週啟售，20日起75折優惠開跑，包括「臺灣舞蹈平台」5檔演出、「音樂芭蕾劇場」，以及歌手羅大佑「港都」新年音樂會

衛武營今天發布新聞稿表示，2年1度國內外舞蹈家齊聚的「臺灣舞蹈平台」5檔演出、耶誕夢幻鉅獻「音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩2部曲」，還有以華語世代經典歌曲迎接2025年的羅大佑「港都」新年音樂會等，下半年活動售票開跑。

2025年元旦羅大佑首度登上衛武營音樂廳開唱，「港都」新年音樂會羅大佑將與17名演奏家，打破流行樂一貫演唱會形式，透過東西方器樂交融，以國際級音樂廳為聽眾近距離帶來直擊心靈的全新演繹，包括「愛人同志」、「野百合也有春天」、「光陰的故事」等當代經典。

衛武營表示，「臺灣舞蹈平台」自2016年開辦，今年將邁入第5屆，已成為台灣舞蹈界盛事，平台初衷以打造無國界永續交流平台為目標，多年來許多國內外藝術家及民眾以舞蹈為名在此相遇。

衛武營駐地藝術家暨2024「臺灣舞蹈平台」策展人周書毅，將今年平台以「身體的歷史」為題，除免費節目及舞蹈影像展，也邀請國內外多名舞蹈家帶來5檔售票節目。

衛武營表示，旅法35年的舞蹈家林怡芳出身高雄，此次在1檔節目演出「半屏山」、Party兩齣作品，「半屏山」林怡芳在不斷變化獨舞中，揭開其多年來往來法國和台灣的演出者及編舞家生涯；Party中林怡芳引導素人舞者們，保持在模仿與自由表達間的創造活力，透過集體舞蹈即興詮釋個人內在故事。

德國編舞家揚．莫蒙（Jan MÖLLMER）的「舞者的奧德賽之旅」，將與台灣南部6名舞者合作；TAI身體劇場藝術總監、太魯閣族藝術家瓦旦．督喜的作品「啪啪喀」，將展示瓦旦．督喜獨創的「腳譜」，在不同環境狀態下如何變化。

寮國編舞家奧萊．康詹拉（Olé KHAMCHANLA）將在同場節目中，帶來個人獨舞創作「圓」，以及和艸雨田舞蹈劇場合作的「親密近地」，從最初的嘻哈到如今混雜當代舞蹈、泰國及寮國的傳統舞；全台首演的「親密近地」則是康詹拉首次在創作中融入古典芭蕾元素，聚焦人與人之間的感覺與互動關係。

另一齣同場節目，將呈現旅歐藝術家林燕卿的「＿＿途中」，以及簡晶瀅&Issue PARK的「夏娃與他」；「夏娃與他」由台灣首名英國國家舞蹈獎得主簡晶瀅，與韓國藝術家Issue PARK共創，從兩人分別擅長的現代舞與Breaking dance，探索人類在不同時間軸的演進與蛻變。

藝術家 衛武營 音樂會

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