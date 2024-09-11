心繫部落…瑪家村長唐建生3月猝逝 今頒特優村長 妻代領
屏東縣瑪家鄉瑪家村長唐建生今年3月下旬在台北昏倒送醫不治，享壽62歲，村民不捨。唐建生致力推動部落事務，關注原民議題，凡事親力親為，今年初獲提報特優村長，民政處本月11日舉行113年度特優村里長表揚，唐建生獲選其中，由妻子林玉美上台代領，林玉美說，很遺憾丈夫無法親自領取，這個獎是對丈夫的肯定。
屏東縣政府民政處11日舉辦113年特優村里長、績優民政人員、資深鄰長暨公共造產業務考核績優公所表揚大會，共53人、5鄉公所獲獎，縣長周春米頒獎，謝謝第一線人員為民服務辛勞。
特優村里長共26人表揚，其中瑪家鄉瑪家村長唐建生今年3月下旬驟逝，今天表揚由妻子林玉美代表領獎。
唐建生擔任兩屆瑪家村長，凡事親力親為，推動部落事務，除村長一職外，他也是教會長老、瑪家部落獵人協會理事長等，身兼多職，委以重任。妻子林玉美說，丈夫生前仍心繫部落事務，事發當天，因為部落將辦拉力車比賽，一早七點出門前還特別提醒她要跟鄰長做好分工，未料下午就接到丈夫突然昏倒噩耗，送醫搶救仍不治。
面對丈夫驟逝，親友不捨難過。今年能獲頒特優村長，林玉美說，丈夫擔任兩任村長，很遺憾丈夫無法出席，丈夫過去在村長任內，盡心盡力，照顧部落老弱婦孺，部落長輩都很喜歡跟他聊天，她也感受到丈夫對部落的愛，她跟女兒也投入部落事務，擔任社區理事與幹事，延續丈夫精神。
唐建生的女兒唐瑀穠跟媽媽一同出席，唐瑀穠說，父親擔獲得肯定，對她們來說也是一種安慰，父親擔任村長所做事情，是很重要歷程，看見父親對部落付出與愛。
縣長周春米表示，村里長服務事蹟包含三個層面，環境上，協助民眾落實巡、倒、清、刷，維持環境公共衛生；心理層面，關懷社區長輩心理健康的角色；文化層面，挖掘在地特色，如推動農村再生社區，發展特色觀光。
周春米說，縣政推動有賴基層民政體系人員協力，感謝第一線人員扎根村里鄰為民解決大小事，成為縣府施政不可或缺的力量，她也請村里長配合縣政推行反詐騙、交通安全。另外，10月將登場全民運動會，屆時有1萬多人來到屏東，邀請各村里鄰展現地方特色，做個熱情的主人迎接體育盛事。
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