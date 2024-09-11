英籍遊客信用卡遭鎖住 澎湖警相助獲來信感謝

一名來自英國倫敦的女性背包客到澎湖旅遊，疑因信用卡遭鎖住，求助馬公分局光明派出所2名警員，警員以流利英語協助借用國際漫遊通話，迅速解鎖信用卡；女子返國後親筆寫一封感謝信。

馬公分局光明所許富竣、洪瑞陽2位員警，2日接獲一名來自英國倫敦的女性背包客求助，聲稱她的信用卡遭鎖住。員警暖心提供杯水並耐心傾聽事件始末。

警方了解，這名英籍的背包客，原持有的信用卡具有保護機制，出於安全考量，若系統偵測到異常將會自動鎖卡，必須致電信用卡公司確認後方能使用，但因她的手機使用E-SIM網卡，不具備通話功能，因此無法撥通電話至外國信用卡公司，加上此次旅行身上僅帶有此張信用卡，讓她焦急萬分。

馬公分局光明所許富竣、洪瑞陽2位員警憑藉一口流利英語，並熱心協助借用國際漫遊通話，迅速協助解鎖信用卡，讓她順利完成旅遊，在返國後親筆寫信感謝，感謝員警的積極協助。

馬公分局長呂文廷對於員警能夠發揮長才、善用語言能力協助民眾表示讚許，不僅讓外國遊客對台灣留下一個美好的回憶，更是提升了警察的形象，是一次成功的國民外交。