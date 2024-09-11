澎湖24小時內後送醫療5件 創6年來新高
澎湖外島近日的後送案件高，凌天航空救護直升機在短短24小時內，共執行了5趟的後送醫療，創下了駐地6年來的新高。
澎湖衛生局表示，凌天航空救護直升機從昨天下午4時起到今天中午，先後執行三總澎湖分院、部立澎湖醫院3名患者至高雄榮總與長庚醫院和返航途中前往望安衛生所後送至部澎醫院，今天上午也執行一起台北松山與三總澎湖分院的安寧病患返澎。
澎湖衛生局表示，凌天航空救護直升機自107年8月進駐執行醫療後送任務，今天在短短24小時內共執行5件後送台灣與澎湖醫療和安寧，創下了單日最高紀錄，先前是在111年的9月4日4件最多。
澎湖衛生局表示，單單9月迄今，凌天航空執行繄急醫療後送案件，高達11件之多，其中台灣本島醫院有10件，七美離島送澎湖1件，另有執行安寧後送1件。
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