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高雄亞灣智慧公宅2期招商 評估投資規模逾百億

中央社／ 高雄11日電

高雄亞灣智慧公宅公辦都市更新案日前正式公告招商，並於今天舉辦招商說明會，吸引近15家、近22名地產開發、建設公司及公會等潛在投資者參加，評估投資規模逾新台幣100億元。

高雄市都發局今天下午舉辦「高雄市前鎮區亞灣智慧公宅都市更新事業公開評選實施者案」招商說明會，之後將於16日在台北舉辦第2場招商說明會。說明會共吸引近15家、近22名地產開發、建設公司及公會等潛在投資者參加。

都發局會後新聞稿說明，亞灣智慧公宅基地屬100%市有土地，分2期開發，第1期由市府自行興建並已於民國111年底動土，預計116年完工，提供約634戶社宅及托嬰中心、幼兒園、日間照護、社區照顧關懷據點及全齡運動中心等設施。

第2期範圍則為此次招商土地，評估投資規模達100億元以上，透過公辦都更權利變換方式與民間合作投資，市府可分回約650戶社宅及部分店鋪。全案也偕同司法機關成立廉政平台，期望透過公平丶公正、透明的招商程序推動此案。

都發局長吳文彥說，亞灣智慧公宅基地位於前鎮區復興三路與啟聖街口，屬亞洲新灣區精華地段，鄰近輕軌軟體園區站、捷運紅線獅甲站；周邊還有高雄總圖、高雄展覽館、流行音樂中心等，生活機能完善、便利。

都發局表示，此案基地土地權屬單純，使用分區為住4住宅區，基地面積1.4公頃。此次開發與1期共可取得1280戶社會住宅。未來建築物必須取得綠建築、智慧建築銀級、新建建築能效1級等標章，打造永續、節能、智慧住宅典範。

都發局指出，此案已於1日公告徵求實施者，等標期120天，12月30日截止收件。為吸引更多投資人，16日將在台北寒舍艾美酒店再辦理1場招商說明會。

綠建築 都市更新 高雄市

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