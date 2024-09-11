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接手大同醫院 高雄長庚：留任者加薪沿用現行福利

中央社／ 高雄11日電

高雄市立大同醫院經營權易主引風波，高醫與市府合約年底到期，將由長庚接手；高雄長庚今天表示，留任的一般正式員工每月加薪5000元，並延續年資及現行福利制度。

大同醫院委託高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營15年，合約將於今年底到期，高醫未取得新合約，改由高雄長庚醫院承接。不少院內醫護人員擔憂未來職涯、薪資、福利等，更有醫護私底下表示，長庚強調薪資優於現況仍無法令人安心。

高雄長庚今天發布新聞稿表示，保證留任大同醫院一般正式員工福利均比照現有，並且每人每月加薪新台幣5000元；留任後的「年度特休日數」也將延續，此外將全部沿用現行福利制度，包括就醫優待、員工子女教育補助等。

長庚強調，為落實長庚承諾保障未來工資計算優於現狀標準，對於大同醫院113年8月31日前已到職且留任的一般正式員工（不分職級），將於114年每人每月加發5000元，到時一定會將保證事項載入議約條文。

針對主治醫師薪資，長庚指出，將另協商保障優於現有工資計算標準；定期契約護理人員則概括承接並優於現有條件，並鼓勵轉任正式員工。

薪資 長庚 高醫

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