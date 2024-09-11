違建量六都第二 高雄強拆違建「不收屋主錢」造成財政負擔

高市知名翡麗婚紗店遭大火燒剩骨架，險些波及鄰宅，也被查出為市府列管違建，市府將交由屋主自行處理；高雄目前違建數達11萬件，六都第二，平均每年拆除3900件，需花30年才能拆完，市府拆除大隊每年僅有300萬預算，強拆違建卻未向屋主收費，造成財政負擔，也對違建屋主懲罰性不足，議員要求比照台北制定違建強拆收費標準。

高市知名婚紗店「翡麗婚禮」10日發生火警，4層建築燒剩骨架，粗估財損逾二億元，事後店家遭爆使用執照是2層樓加強磚造建物，疑似自2009年起已有違建至今；高市違建處理大隊表示，建物確為合法2層建築，含1層屋突，但因火警已無法判別實際高度與層數，此案先前已查報在案，屬列管違建但非優先拆除對象，後續由所有權人自行處理。

高市違章建築數量達11萬8千件，六都中僅次新北，平均每年有3900件違建遭拆，需花30年才能拆除既有違建；針對不願自拆的違建戶，工務局每年編列近3百萬執行強拆，但卻未向屋主收取分毫，議員認為造成財政負擔，對市民私蓋違建懲罰性不足，呼籲比照台北制定違建強拆收費標準。

高市110年至112年分別有3302、3867、4541件違建拆除案，針對嚴重影響公安的違建案，拆除大隊先告知屋主自拆期限或簽立自拆切結，若期限到仍未處理，就由市府強拆，每年都有近3成案件為強拆案，去年近700件強拆案由市府支付費用；議員白喬茵認為，物價上漲，拆除大隊執行工務變成「拆越多、市府虧損越多」，非常不合邏輯。

工務局拆除大隊人力從108年約60位，因人員退休截至目前已剩近40位，人力、經費均吃緊；高市在104年曾將強拆違建收費自治條例草案送進議會 ，藍綠雖有共識，最後因考量民眾權益被退回 ，目前仍卡關；反觀北市2015年訂定違建強制拆除收費標準，白喬茵要求比照實施，針對嚴重影響公安與行人通行的違建，拆除費用回歸違規者付費。

現行拆除違建往往變成鄰里間挾怨報復工具，市府鐵腕強拆也可能遭遇民代施壓、地方人情壓力而滯礙難行；市議員林智鴻建議，市府應籌組專家審議委員會，針對有立即性危險的違建做年度預告且公告排拆時程，而非由市府主管認定排拆優先性，還要提前一年審議，讓違建戶提早獲知，有助提升自拆率，讓也市府預算花在刀口上。