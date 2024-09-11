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資產管理中心擬落腳高雄 羅達生拚與中央合作招商

中央社／ 高雄11日電

金管會主委彭金隆宣布未來將成立亞洲資產管理中心，並以高雄為先行示範城市。副市長羅達生表示，高雄是淨零減碳指標城市，未來會與中央合作向國際資產管理業者招商。

中國信託商業銀行攜手工業技術研究院今天在高雄萬豪酒店舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，以「淨零減碳新世代」為主題，協助產業化危機為轉機，發展商機。

環境部長彭啓明指出，今年碳費制度先行，政府會積極成為氣候淨零整合者與推動者，協助產業體質調整及提升國際永續競爭力，並結合綠色金融力量，帶動綠色產業、綠色人才及綠色工作。經濟部次長連錦漳也分享經濟部推動產業轉型、結合產業公協會及供應鏈量能與經驗，期盼公私部門共同協力創造未來淨零商機。

針對亞洲資產管理中心擬落腳高雄，羅達生指出，高雄過往就開始爭取設立境外資產管理公司，也有業者已攜手與境外資產管理公司評估落腳高雄。

羅達生說，業者選擇高雄主要著眼高雄為港灣城市，無論生活環境、工作條件與全球國際城市相當，更有教育部正式核定中山國際金融研究學院，提供豐沛人才。高雄是全台最大自由貿易港區，未來必定會與中央合作向國際資產管理業者招商。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，面對全球淨零趨勢與挑戰，綠色金融已成為未來經濟發展關鍵動力，今年市府與中央合作成立南部第1座「高雄金融科技創新園區」，園區與清華大學、中國信託、工研院、台北市電腦公會及安侯建業會計師事務所共同合作，將以綠色金融科技創新為主題。

此外，園區進駐業者將享有「一免二減半」租金優惠，即首年免租金，第2年租金減半優惠，期待有更多綠色創新力量加入高雄，共同推動高雄及台灣金融科技發展。

淨零 綠色 資產

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