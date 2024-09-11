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搶穆斯林旅遊商機 高雄力推穆斯林友善旅宿認證

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄力推穆斯林友善旅宿認證，將免費輔導10家通過「穆斯林友善旅宿認證」。圖／觀光局提供
高雄力推穆斯林友善旅宿認證，將免費輔導10家通過「穆斯林友善旅宿認證」。圖／觀光局提供

觀光產業復甦，為搶食19億人口穆斯林旅遊市場，高雄力推穆斯林友善旅宿認證，昨說明會逾30家旅館業者出席了解如何獲得穆斯林友善和清真認證，接軌穆斯林旅遊市場趨勢，拓展客源；觀光局表示，今年將免費輔導10家通過「穆斯林友善旅宿認證」。

根據2024年全球穆斯林旅遊指數（GMTI）調查評比，台灣在「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」類別中排名第三，僅次於新加坡與英國，顯示台灣在推動穆斯林友善旅遊的優勢，其中高雄清真寺和鄰近的衛武營、迷迷村等都是穆斯林旅客喜愛造訪的地點。

高雄市現有15家業者取得20項友善認證，包括高雄福華大飯店、高雄萬豪酒店、寒軒國際大飯店、福容大飯店高雄店、承億酒店、高雄翰品酒店、高雄信宗大飯店及喜迎旅店等8家旅館及一般餐飲業7家。

為搶食穆斯林旅遊商機，觀光局將免費輔導10家旅宿業者通過「穆斯林友善旅宿認證」，並輔導其中5家旅宿業附屬餐飲業取得穆斯林友善餐旅認證，同時補助旅宿、餐廳空間、廚房空間、餐具更新、菜單設計、公廁改善等所需費用50%，每家補助費用最高2萬元。

觀光局說，未來觀光景點也計畫建置包括禮拜空間、淨下設備等穆斯林友善設施，營造友善旅遊環境，讓高雄成為穆斯林旅客旅遊台灣的首選城市。

高雄力推穆斯林友善旅宿認證，將免費輔導10家通過「穆斯林友善旅宿認證」。圖／觀光局提供
高雄力推穆斯林友善旅宿認證，將免費輔導10家通過「穆斯林友善旅宿認證」。圖／觀光局提供

穆斯林 酒店 飯店

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