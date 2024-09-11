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表揚體育有功人員 陳其邁：不分黨派支持體育

中央社／ 高雄11日電

高雄市政府今天舉辦「113年高雄市體育有功人員表揚典禮」，共表揚60名體育有功人員，市長陳其邁也感謝富邦人壽、日月光基金會、中華電信等14家企業、團體對運動發展基金挹注。

高雄市運發局今天舉辦表揚典禮，共表揚7類、共60名體育有功人員，涵蓋選手、教練、裁判等。今年以「Be The Top」為主題，象徵運動員堅持不懈、邁向頂尖的精神，也鼓勵選手持續挑戰自我取得佳績。

陳其邁親自出席典禮，表揚7類共60名體育有功人員，涵蓋選手、教練、裁判等，並感謝富邦人壽保險股份有限公司、財團法人日月光環保永續基金會、中華電信股份有限公司等14家企業及團體對運動發展基金的挹注，成為選手拚戰的堅強後盾。

陳其邁表示，對於體育賽事及選手支持是結合公私部門並跨越黨派，運動賽事更是凝聚所有人的共同感情，他感謝所有選手與教練團隊的付出，為高雄市爭取最大光榮。

陳其邁也再次喊話，希望未來體育部能在高雄成立，因為高雄是條件最好、與運動選手距離最短的城市，國訓中心就位於高雄，所有訓練設備包括運動科學、運動醫學或相關運動產業新科技的應用都在這裡，更有國際級的場地－高雄國家體育場，所以將體育部設在高雄絕對是一個最佳選擇。

陳其邁並感謝所有贊助企業及團體，公私協力給予選手及教練團隊最堅強的後援，相信未來能夠培育更多運動人才，讓高雄選手如戴資穎、吳佳穎等傑出選手可在國際賽事發光發亮。

運發局表示，這次共表揚24名傑出選手、21名績優教練、6名優秀裁判、3名績優體育團體、3名熱心體育、2名卓越貢獻和1名終身成就獎等60名獲得殊榮。今天也邀請111年及104年曾獲高市體育有功人員年度最佳男女選手獎的謝元愷及吳佳穎出席，他們勉勵後進，象徵運動員精神的傳承。

教練 運動 體育

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