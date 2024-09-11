澎湖重陽敬老禮金 2萬多名長者共發放逾1億元
澎湖縣政府開始發放重陽敬老禮金，65歲長者每人新台幣5000元，百歲人瑞則有28位，每人發放1萬5000元，發放總金額超過1億元。
澎湖縣政府社會處表示，今年重陽敬老禮金，凡65歲長者為民國48年12月31日（含）以前出生者並設籍滿3年者，均可領取，每人新台幣5000元，今年合乎領取重陽敬老禮金，全縣有2萬870人，其中100歲長者有28位，發放重陽敬老禮金也突破1億元大關。
澎湖縣政府為彰顯縣府對長者重視與敬意，凡設籍澎湖滿3年之65歲以上長者，每年的春節、端節與重陽節，依年齡歲數發放有5000至1萬5000元不等敬老禮金，還有300元的重陽加菜金，各鄉市公所也同步發放500至1000元不等禮金 。
澎湖縣政府在落實全人照顧、在地老化、多元連續服務的老人福利服務目標，除了每年三節的敬老禮金外，對於長者提供有失能老人社區整體照顧服務、日間照顧、居家服務、送餐服務、社區照顧關懷據點、到宅沐浴車服務、生活輔具器具及居家環境改善、交通接送補助、家庭托顧等，讓長者都能獲得完善的照顧。
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