高雄市立大同醫院捲入經營權紛爭 陳其邁：長庚必須承諾保障醫護權益

高雄市立大同醫院捲入經營權紛爭，高雄市長陳其邁今天受訪表示，未來進入議約的程序後，長庚醫療法人必須更具體承諾保障醫護人員權益，包括就醫、子女教育補助及提高薪資待遇；對此，高醫工會理事長柯心炫說，工會要求年資全部予以採認，高雄長庚至今未承諾，只願意認列特休，誠意何在。

市長陳其邁今天指出，經過評審大多數委員的評定，認為在保障民眾就醫的權利，譬如說70歲以上長者就醫免收門、急診掛號費；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則全免掛號費及部分負擔，以及在提升重症醫療的品質，增加提高醫護人員的待遇等等這些評項，長庚醫院都獲得評審委員多數的青睞。

陳其邁說，站在市民的權利角度來看，希望未來議約的程序裡，長庚醫療法人可以更具體承諾保障醫護人員的權利，除了既有的福利外，包括就醫、子女教育補助等，予以全數保障，更重要是待遇水準，醫護待遇偏低，大家普遍認為應該要提升，因此也要求議約的過程，長庚醫療法人必須具體的承諾提升待遇，並保障醫護人員的權利。

高雄長庚表示，將秉持著照顧員工及留任現職員工最大誠意，工資計算方面會落實「工資不得低於原所支薪給」，承諾於合作計畫期間，就現行大同醫院2024年8月31日一般正式員工支薪計算標準，持續保障未來工資計算優於現狀標準，並提出增加工資方案列入履約承諾。

年資計算方面，也承諾2024年8月31日前已聘僱到職於大同醫院一般正式員工，留任後年度特休日數計算，將全數概括承受，例如，原高醫5年加大同10年，共採計15年年資核給特休。

福利制度方面承諾將依照高雄醫學大學醫療事業企業工會主張，留任員工福利制度將全部沿用原雇主（高醫大法人）現行福利制度，包括就醫優待、員工子女教育補助等。

衛生局強調，在高醫與市府優先議約權利階段，高醫法人僅提出維持中度級急救責任醫院的水準，與在地超高齡社區目前的需求落差太大，高雄長庚所提出的承諾，更能落實公立醫院的照顧老弱婦幼的理念，尤其長庚承諾每年固定提撥4千萬元於「公衛專戶」，並提出「健康餘命躍昇計畫」，照顧社區長輩及弱勢。