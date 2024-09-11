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高雄市立大同醫院捲入經營權紛爭 陳其邁：長庚必須承諾保障醫護權益

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
針對大同醫院經營權紛爭，高雄市長陳其邁（右二）今受訪表示希望長庚醫療法人在之後議約過程中更具體承諾保障醫護權益。記者郭韋綺／攝影
針對大同醫院經營權紛爭，高雄市長陳其邁（右二）今受訪表示希望長庚醫療法人在之後議約過程中更具體承諾保障醫護權益。記者郭韋綺／攝影

高雄市立大同醫院捲入經營權紛爭，高雄市長陳其邁今天受訪表示，未來進入議約的程序後，長庚醫療法人必須更具體承諾保障醫護人員權益，包括就醫、子女教育補助及提高薪資待遇；對此，高醫工會理事長柯心炫說，工會要求年資全部予以採認，高雄長庚至今未承諾，只願意認列特休，誠意何在。

市長陳其邁今天指出，經過評審大多數委員的評定，認為在保障民眾就醫的權利，譬如說70歲以上長者就醫免收門、急診掛號費；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則全免掛號費及部分負擔，以及在提升重症醫療的品質，增加提高醫護人員的待遇等等這些評項，長庚醫院都獲得評審委員多數的青睞。

陳其邁說，站在市民的權利角度來看，希望未來議約的程序裡，長庚醫療法人可以更具體承諾保障醫護人員的權利，除了既有的福利外，包括就醫、子女教育補助等，予以全數保障，更重要是待遇水準，醫護待遇偏低，大家普遍認為應該要提升，因此也要求議約的過程，長庚醫療法人必須具體的承諾提升待遇，並保障醫護人員的權利。

高雄長庚表示，將秉持著照顧員工及留任現職員工最大誠意，工資計算方面會落實「工資不得低於原所支薪給」，承諾於合作計畫期間，就現行大同醫院2024年8月31日一般正式員工支薪計算標準，持續保障未來工資計算優於現狀標準，並提出增加工資方案列入履約承諾。

年資計算方面，也承諾2024年8月31日前已聘僱到職於大同醫院一般正式員工，留任後年度特休日數計算，將全數概括承受，例如，原高醫5年加大同10年，共採計15年年資核給特休。

福利制度方面承諾將依照高雄醫學大學醫療事業企業工會主張，留任員工福利制度將全部沿用原雇主（高醫大法人）現行福利制度，包括就醫優待、員工子女教育補助等。

衛生局強調，在高醫與市府優先議約權利階段，高醫法人僅提出維持中度級急救責任醫院的水準，與在地超高齡社區目前的需求落差太大，高雄長庚所提出的承諾，更能落實公立醫院的照顧老弱婦幼的理念，尤其長庚承諾每年固定提撥4千萬元於「公衛專戶」，並提出「健康餘命躍昇計畫」，照顧社區長輩及弱勢。

此外，高醫在優先議約時主張大同醫院維持23個科別，長庚則一口氣要將23科增加到36科。也有網友質疑，若要增加科別，除了拆掉病床以外，就是拓建空間，以大同醫院周邊腹地，除非把大同國小廢校，周邊建案陸續推出帶來的新生兒，讓小學沒有廢校的可能，在已無拓建空間下，怎麼增加科別並獲利，令人好奇。

高雄市立大同醫院捲入經營權紛爭。記者郭韋綺／攝影
高雄市立大同醫院捲入經營權紛爭。記者郭韋綺／攝影

法人 長庚 高醫

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