【重磅快評】只想把素珠變小 絕非高雄發大財的方程式

南高雄地區不少店面高掛大幅售租廣告，被揶揄「素珠（售租）很多」，並解讀為經濟蕭條的表徵，有損市長陳其邁的顏面，環保局以未申請許可、有礙觀瞻等理由限期拆除，引來民怨；其實，陳其邁拆廣告和過去陳菊市長任內的作法如出一轍，只是，陳菊高升監察院長，韓國瑜短暫過客，陳其邁接棒，高雄依然沒有找到發大財的方程式。

近年來，南高雄地區不少要道的黃金店面貼出售租廣告，因地處蛋黃區，價格不菲，售租不易，但斗大的廣告期懸掛，卻漸成高雄「街景」，以致於十多年前「素珠（售租）」搬到高雄的冷笑話再度在坊間流傳。

市府沒有辦法解決景氣蕭條的問題，就先解決售租廣告；環保局祭出有礙市容的理由限期拆除改善，目前看來，坊間售租廣告確實變小了，但卻有房東感嘆小廣告的效果不好，房子招租一直租不出去。

「素珠（售租）」現象始自陳菊主政高雄的年代，甚至成了當時陳菊連任市長的選戰話題，最早則是本報記者採訪高雄一家飯店的董事長，他提及當時地方流行的冷笑話「素珠（售租）已經搬到高雄了」，原來是高雄市區滿街都掛售租看板，大家生意不好做，房子也賣不出去，反映高雄的景氣盪到谷底。

後來韓國瑜到高雄蹲點，看出高雄的問題，在市長選戰中喊出「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」的口號，果然深入人心，可惜他的市長位子只坐一年半就被拉下來；陳其邁上任後，爭取台積電設廠、衝刺演唱會經濟，固然有所斬獲，但是南高雄未能雨露均霑，以致素珠現象再現，自然有損陳其邁五星市長的光環。

陳其邁全力經營高雄，今年6月首次奪下遠見雜誌縣市長施政滿意度調查的「五星級市長」頭銜，滿意度也創下6年新高；陳其邁受獎時得意細數高雄市在環保、治安的成績，並強調演唱會經濟及交通滿意度全台最高。只是，光鮮亮麗的外衣藏不住街頭的「素珠廣告」，勒令百姓拆廣告或把廣告變小，也非當務之急。

景氣好壞，不能只看官方數字，更要聽聽民眾的感受；如同凱米颱風淹水，雖然總統賴清德南下勘災肯定高雄防治水有功，但改變不了高雄災民的感受，他們有人質疑水溝沒有清淤，有人說抽水機沒有及時救援，滔滔大水沖進大樓地下室的畫面深植人心，甚至有人忍痛搬家避禍，陳其邁有解決他們的問題嗎？

演唱會經濟固然熱鬧，但無法留人消費，畢竟只是短暫商機，市政推動還是要落地紮根，讓人民安居樂業，景氣才能步步回溫；如果陳其邁團隊只想把大號素珠變小，甚至欲除之而後快，除了粉飾太平，其實無濟於事，暖男市長的五星光環終究要褪色。唯有正視景氣衰退的事實，提出前瞻性作為，才能重現高雄榮景。