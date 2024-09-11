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強化安全網 高市府聯合甄選社工、心理諮商相關70人

中央社／ 高雄11日電

高雄市政府為強化社會安全網，社會局等相關局處聯合甄選70名社工及心理諮商相關人才，每月待遇新台幣4萬多元至5萬多元，求職者自今天起至18日可上網報名。

高雄市政府社會局發布新聞稿指出，社會局、衛生局毒品防制局共同徵才，並與勞工局、人事處透過多元宣傳管道，網羅各類專才。

社會局招募社工督導及社工員，辦理家庭支持服務、社會福利服務及保護性個案服務等；衛生局招募諮商心理師及臨床心理師，協助特殊個案處遇、心理健康照護服務及社區宣導資源開發等；毒防局招募個案管理員，辦理藥癮個案輔導及毒品防制等。

社會局表示，藉統一招募讓人才能發揮專長，使求職者充分認識各局處社工及心理領域專業職務差異，並了解福利待遇及自身權益，做出適合自身的職涯選擇。

勞工局訓練就業中心提醒，報名截止後經過審查，會將符合資格名單公告網站上，報名網址：https://kgo.kcg.gov.tw/apply/140?type=1，報名者須自行上網查閱，不另行通知，如對各局處招募職缺有疑問，可撥打各局處人事室諮詢。

毒品 社工 衛生局

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