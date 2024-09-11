屏東豐富迎王祭典 優人神鼓偕在地藝陣14日演金剛心

屏東迎王平安祭典9月陸續展開，屏東縣政府為豐富迎王期間活動，由優人神鼓攜手東港在地藝陣團隊演出「金剛心」，14日登場，跨界結合宗教祭儀與表藝，逾百人展演。

縣府今天發布新聞稿表示，優人神鼓曾受邀至歐美許多重要國際藝術節演出，此次演出「金剛心」為團隊最經典作品，配合迎王平安祭典，將經典戲碼重新編排，並結合東港地區藝陣團隊共同匯演，展現優人神鼓以金剛之心拜王爺的虔誠之心。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，這次演出的在地團隊包含東隆宮大漢樂團、東港本司衙東興宮池府千歲駕前八家將、聖德宮姚府四千歲駕前十二家司、東港埔仔角轎班委員會等，透過表演藝術結合宗教祭儀，展現山與海美妙交融，呈現出跨界合作典範；14日晚間7時在東隆宮演出，同步在「i屏東~愛屏東」臉書（Facebook）全程直播。

傳播處說明，配合迎王活動，縣府獨家推出4款迎王套件組，有遮陽帽、毛巾、防曬袖套、手機掛繩都是追王必備好物，演出當天也可至東隆宮前服務台選購，還有印製精美導覽手冊可免費索取，資訊可至2024屏東迎王官網及「i屏東~愛屏東」臉書查詢。