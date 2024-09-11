垃圾怎麼丟？屏縣環保局正面表列 這些要資源回收、當廚餘

落實垃圾分類，屏東縣環保局今年八月加強執行垃圾破袋檢查，也引發民怨，屏縣33鄉鎮市公所，每個公所表列廚餘項目不一，茶葉、蛋殼，到底是不是廚餘也引發民眾困惑。環保局上月20日邀集鄉鎮市公所清潔隊長開會討論，環保局今公告「一定要資源回收」、「一定要回收廚餘」正面表列，各公所可依廢棄物最終處置方式，因地制宜擬定各公所需回收項目，讓民眾依循。

環保局長顏幸苑說，垃圾分三類一般垃圾、廚餘、資源回收，政府從2005年起就制定，但因為民眾長期沒有分類習慣，導致垃圾量越來越多，存放量能也漸不足。

環保局從8月起執行垃圾破袋檢查，引發民怨，有些資收物、廚餘，分類不清，讓民眾無所適從，蛋殼要丟廚餘還是垃圾等。環保局上月20日邀集33鄉鎮市公所清潔隊長開會討論。

環保局長顏幸苑今說，採取正面表列，列出「一定要資源回收」、「一定要回收廚餘」項目。有些縣市廚餘有收蛋殼，有些縣市不收，因為屏東縣廚餘大部分給豬吃，若收了蛋殼，豬吃到後怕會被噎到，所以屏東縣的廚餘不收蛋殼。有些縣市沒有養豬，廚餘接受蛋殼做堆肥。

顏幸苑提醒，中秋將屆，垃圾量增，月餅的外包裝有塑膠膜，這不回收是垃圾；另外瓦斯罐，要依規定，沒有用完要排氣後才能丟資源回收。

屏東市清潔隊長陳室源說，民眾對資源回收如何分類較有疑慮，民眾先做好粗分類，交給資收車，清潔隊員會排班做細分類；高壓鋼瓶、電池要分開裝。廚餘若覺得很難分類，思考是要給豬吃，這樣會較好分類，泡過的茶葉為垃圾，不做廚餘。

潮州鎮清潔隊長馬吳美玉提醒，資源回收紙箱，請將紙箱打扁拆好再交給清潔隊員，清潔隊員當場拆整很耗時，會影響收運。廚餘部分，最好是用碗或桶子裝，不要用垃圾袋包，清潔隊員沒有辦法再這麼深廚餘桶撈起來。另外，乾淨保麗龍可以回收，把背面背膠撕下來，紙容器、寶特瓶要稍微沖洗一下再丟資收物。

屏縣府環保局正面表列「一定要資源回收」項目：廢紙類，廢鋁容器、廢照明光源、廢紙容器、廢塑膠容器、廢機車輪胎、鋁箔包、廢玻璃容器、廢電子電器、廢鐵類、農藥廢容器、廢資訊物品、廢鐵容器、廢乾電池、廢光碟片、廢鋁類、廢鉛蓄電池、行動電話及其充電器（包括座充及旅充）。