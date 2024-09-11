高雄翠華路西側拓寬月底完工、紓解南下車流 地方盼全線加速

為改善台積電進駐楠梓產業園區聯外交通，高市府去年砸2.84億拓寬翠華路為40米道路，但施工交通黑暗期引起地方不滿，工務局今年8月先完成海功東路至明潭路段西側拓寬工程，左營大路至海功東路段西側道路則在昨晚通車，全段西側預計9月底前通行，能紓解南下車流，但東側與分隔島工程仍要最快明年中才完工。

翠華路從明潭路至世運大道路段因路幅未達40米，與翠華路其他40米路段不同，上下班時段經常塞車，為配合串連南台灣半導體材料S廊帶、楠梓產業園區發展，工務局針對明潭路至世運大道近1.35公里，採全段拓寬為40公尺、雙向8車道（3快1慢車道），但工程期造成塞車嚴重、車禍頻傳，地方盼加速工程。

工務局表示，為及早紓解左營翠華路車流，位於海功東路至明潭路段間的西側拓寬道路已於今年8月25日晚間開放通車，左營大路至海功東路段西側道路拓寬則接續在9月10日晚間開放通車，西側最後一段的世運大道至左營大路，預計9月底前開放通行。道路拓寬時亦配合台電管線埋設工程來確保楠梓園區未來廠區供電無虞。

西側拓寬工程會由原先3車道（2快1慢）改為4車道（3快1慢），能有效舒緩現況南下壅塞路段車流，完成西側全線拓寬段後，將接續進行翠華路中央分隔島及東側車道拓寬工程，採半半施工，並維持南下4車道北上3車道通行，降低對交通影響衝擊；工務局說全部工程力拚114年6月前完成，屆時翠華路南北向將各有4車道通車。