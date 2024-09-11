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落實垃圾分類 屏縣環保局：落地檢查10月起不符規格退運

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
落實垃圾分類，屏東縣府環保局表示，9月1日起加強執行進焚化廠車輛垃圾落地檢查作業，10月起，未符合進廠條件的車輛，將予以退運。圖／屏東縣府環保局提供
落實垃圾分類，屏東縣府環保局表示，9月1日起加強執行進焚化廠車輛垃圾落地檢查作業，10月起，未符合進廠條件的車輛，將予以退運。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣環保局今年8月起加強執行垃圾破袋檢查，上半年度破袋檢查合格率47％，提升到71％，垃圾量大幅減少，也提高資源垃圾回收率。環保局表示，9月1日起加強執行進焚化廠車輛垃圾落地檢查作業，10月起，未符合進廠條件的車輛，將予以退運。

屏縣府環保局表示，垃圾強制分類政策從1995年起即經環境部（前環保署）公告實施，屏縣環保局推動「垃圾分三類」今年8月1日起加強破袋檢查。

破袋檢查針對垃圾包破袋，檢查分類不合格，即指導民眾完成分類，讓民眾了解應回收的資源垃圾，民眾分類完成後，檢查員即贈與民眾垃圾分三類的宣導面紙，接獲的民眾都甚表開心，除了學會分類也獲得小禮物，落實民眾確實落實垃圾分類。

環保局同時也動員同仁與環境教育志工，深入幼兒園、校園、社區協會、政府機關及企業，加強資源回收及環境教育的宣導工作。透過環保志工群英會、環保便當競賽等活動，擴大宣導效益。

環保局提醒，中秋佳節將近，破袋檢查將持續不鬆懈，凡發現垃圾袋內有資源回收物，民眾須當場分類。也提醒民眾，烤肉後的木炭、火種需徹底熄滅並澆水冷卻後再丟入垃圾車，瓦斯罐等高壓瓶罐應排空後交給回收車，以確保安全。

落實垃圾分類，屏東縣府環保局表示，9月1日起加強執行進焚化廠車輛垃圾落地檢查作業，10月起，未符合進廠條件的車輛，將予以退運。圖／屏東縣府環保局提供
落實垃圾分類，屏東縣府環保局表示，9月1日起加強執行進焚化廠車輛垃圾落地檢查作業，10月起，未符合進廠條件的車輛，將予以退運。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣 環保局 資源回收

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