大同醫院經營換手 陳其邁：長庚提升重症醫療獲青睞

高雄市立大同醫院經營權易主引風波，高醫與市府合約年底到期，由長庚接手；市長陳其邁今天說，長庚所提免收掛號費方案、提升重症醫療品質等，獲多數評審委員青睞。

大同醫院委託高醫經營15年，合約將於今年底到期，高醫未取得新合約，改由長庚承接。經營權易主引發風波，高雄市衛生局、大同醫院、高醫工會、長庚等單位近日多次發布聲明。

陳其邁今天上午出席「113年高雄市體育有功人員表揚典禮」，會前聯訪時談到大同醫院經營權易主風波時說，此案是經過評審、大多數委員評定，委員認為長庚所提計畫更能保障民眾就醫權利。

陳其邁舉例，包括70歲以上長者就醫免收門、急診掛號費，低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則全免掛號費及部分負擔；以及提升重症醫療品質、提高醫護人員待遇等評項，長庚醫院都獲得評審委員多數青睞。

陳其邁強調，希望長庚未來在議約程序中可更具體承諾，如何保障醫護人員權利，除既有福利，包括就醫、子女教育補助等全數保障外，更重要的是醫護待遇水準，「醫護的待遇偏低，這是大家普遍認為應該要提升的」。

高雄長庚昨晚透過訊息表示，長庚取得大同醫院議約第一順位後，就非常關心員工留任與保障，在無法順利取得目前市立大同醫院員工薪資與福利制度下，仍秉持照顧員工及留任現職員工最大誠意。

長庚表示，工資計算方面，將落實徵選公告「工資不得低於原所支薪給」原則，承諾於合作計畫期間，就現行市立大同醫院113年8月31日一般正式員工支薪計算標準，持續保障未來工資計算優於現狀標準，並提出增加工資方案，列入履約承諾。

針對年資計算，長庚承諾在今年8月31日前已聘僱到職於市立大同醫院的一般正式員工，留任後的年度特休天數計算，將全數概括承受。（例如：原高醫5年加大同10年，共採計15年年資核給特休）。

此外，福利制度方面，長庚承諾將依照高雄醫學大學醫療事業企業工會主張，留任員工福利制度將全部沿用原雇主高醫大法人現行福利制度，包括就醫優待、員工子女教育補助等。