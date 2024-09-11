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捷運R20聯開案 打造楠梓新地標
高雄市政府「捷運R20後勁站」捷運聯開案昨天簽約，預計打造2棟住商大樓，同時設置楠梓第二行政中心與80餘戶青年科技宅和集合式住宅，投資金額達42億，開發規模1.8萬坪，估2030年6月完工，此案將為北高雄科技廊帶提供更多居住空間與行政效能，促進捷運TOD軌道經濟。
R20站開發基地位於楠梓區加昌路與海專路交叉路口，鄰近南科高雄第三園區、楠梓科園、高雄科技大學，基地面積約1658坪，規畫建設兩棟地下5層、地上16層和24層的住辦、住商大樓。
高雄市副市長林欽榮說，此案市府分回部分空間，用作楠梓第二行政中心和長青學苑等設施，另有80餘戶的青年住宅和集合式住宅。市府已完成5件捷運聯開案簽約，累計民間投資金額逾250億，後續Y15、O10捷運聯開案也將展開評審程序。
R20聯開案鄰近後勁公園，由鑲揚國際開發公司、福裕事業公司負責興建，建築外觀以岩石紋理結合綠化，已取得綠建築、智慧建築及耐震標章，地方也寄望該案成楠梓區地標。
不過，該聯開案雖有綠化連通道串連建築體與捷運站，市議員李雅慧認為，該通道未有遮蔭設備，天氣炎熱恐影響行走意願，建議建商一併設計；另外當地位處郊區，早年街道設計未完善，建議工程同時整建周圍人行空間，串連各學區、住宅區，有助於商圈擴大。
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