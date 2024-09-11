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海巡高緯度遠洋巡護船 台船開工

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
海委會主委管碧玲（中）、台船董事長黃正弘（右）昨主持海巡署首艘高緯度遠洋巡護船開工典禮。記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲（中）、台船董事長黃正弘（右）昨主持海巡署首艘高緯度遠洋巡護船開工典禮。記者王勇超／攝影

海巡署艦隊分署「國艦國造」委託台船公司新建6艘高緯度遠洋巡護船，首艘艦開工典禮昨在高雄船體工廠舉行，將配備中科院研發的20機砲，120公尺大型消防水砲及油電混合推進系統，預計2026年7月31日首艘交船，盼強化海域執法實力。

開工典禮由海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍、台船董事長黃正弘等人主持。管碧玲說，政府推行國艦國造政策，2022年起共計編列129億餘元，執行籌建海巡遠洋巡護船發展計畫，規畫10年內打造6艘新式高緯度遠洋巡護船，歷經近1年規畫設計，台船將打造噸位更大、功能性更強的巡護船，將是劃時代護漁力量。

這6艘巡護船是全鋼質船體搭配油電混合推進系統，可航行至南、北緯55°高緯度海域，涵蓋所有台灣遠洋漁船作業範圍，延伸至北太平洋最遠的漁區。黃正弘說，首艘艦預計2026年7月31日交船，1年交1艘期程，2031年全部交船。

海巡署 管碧玲

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