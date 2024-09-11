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高雄大同醫院換人經營 醫護反彈

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄市立大同醫院經營權易手，逾200醫護昨聚集醫院大廳要求保障工作權益。記者郭韋綺／攝影
高雄市立大同醫院經營權易手，逾200醫護昨聚集醫院大廳要求保障工作權益。記者郭韋綺／攝影

高雄市立大同醫院經營權易手引發風波，高雄醫學大學營運15年約滿後，明年起由長庚接手，引發大同醫護強烈反彈，求市府保障工作權。衛生局點名高醫大經營缺失，包括疫情期間未設標準負壓隔離病房，且無夜間兒科、急性腦中風等，高醫大反駁均已提計畫改善。

大同醫院200多名醫護昨集結醫院大廳，手舉抗議標語紅了眼眶，質疑評選不公，也憂心工作不保。乳癌專科廖姓護理師說，高醫大經營大同醫院年年績優，續約前突被評比很低，醫護何去何從，衛生局要合理解釋。

高醫大工會理事長柯心炫說，高雄長庚只保障1年工作權，年資只承認大同醫院時期，醫護完全無法接受。

衛生局表示，高醫大經營大同醫院，長達13年沒夜間兒科急診，及急性腦中風、心導管緊急處置，2014年起8年間沒有產科新生兒生產服務，新冠肺炎疫情期間也未設標準負壓隔離病房，均有違市立醫院照顧婦幼弱勢及急重症緊急醫療宗旨。

衛生局指出，明年起70歲以上民眾就醫免收門、急診掛號費，低收入戶與身障者免掛號費及部分負擔，預估每年短收4、5千萬，長庚承諾會達到，高醫大未承諾。

高醫大駁斥，免掛號費及部分負擔，恐影響醫療分級機制，也有與診所搶生意疑慮，高醫大承諾提撥每年淨收入1%、約4千萬元做為公衛推廣基金，更具公益性。

高醫大解釋，疫情時大同醫院關閉2樓層病房做為專責負壓隔離病房，此次提交計畫書，規畫投資近6億元購入電腦斷層、達文西手臂等，誰優、誰劣可受公評。

高雄長庚則強調，未來大同醫院會比照醫學中心，加速導入24小時腦中風、心導管、高危險妊娠與新生兒照護等醫療團隊，打造高雄第5家重度級急救責任醫院。

衛生局 負壓隔離病房 高醫

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