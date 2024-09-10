全台首獲永續驗證 高雄鼓山警分局推淨零
高雄警察局鼓山分局今天舉辦「2023年永續發展報告書」授證典禮，為全台第一個通過國際機構永續驗證的警分局，體現推動永續發展方面具體成果及社會責任。
高雄市政府警察局鼓山分局今天發布新聞稿指出，遵循「淨零永續」願景，在高雄市警察之友會支持下，選定鼓山分局針對具體永續發展目標與策略，涵蓋環境保護、社會責任及機關治理等3大核心領域推出永續報告書，並取得國際認證。
警方表示，報告書依循全球報告倡議組織（GRI）2021年準則，並結合聯合國永續發展目標，全面揭露分局2023年在環境保護、社會共融、治安交通維護及警民互動等方面努力與成效。
報告書經獨立第三方機構「法國標準協會亞太公司」（AFNOR Asia Ltd.）驗證，達到「AA1000 V3」保證標準第一應用類型中度保證等級，具備高度公信力與透明度。
警方指出，將持續推動各項永續發展措施，確保永續發展理念深植每名員警日常工作，秉持專業與服務精神，提升社區生活品質，並與各方利害關係人共同努力，創造美好、韌性未來並永續向前。
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