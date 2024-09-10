海保署模擬海污複合情境兵推 盼完善跨機關應變

繼1月首次法國訓練海污應變兵推，海委會主委管碧玲昨天主持第2次海污應變演練，模擬3種複合情境，計14機關、3事業單位參加，盼逐步完善應變計畫、強化海域防救災人才培育。

管碧玲指出，海保署自成立以來辦理國內外訓練，在今年1月首次辦理兵推、5月海保署率各機關28人赴法國水域意外污染事故研究調查中心（CEDRE）接受海洋污染應變訓練、7月在高雄外海辦理漏油緊急應變實兵演習。

管碧玲表示，9日辦理「113年法國海洋油及海運化學品污染應變人力養成訓練兵棋推演」，透過模擬複合情境並以滾動討論方式進行，促進跨機關團隊腦力激盪，提升各部會應變能力和合作默契，打造「應處海洋油與化學品污染跨機關國家隊」。

管碧玲指出，推演突顯目前國家在空中、海上對化學品污染應變量能不足，強化裝備與人員訓練迫在眉睫，應致力打造一套完善系統，建立化學災害所需的應變能量，爭取預算分級培訓「海域環境事故專業技術人員」，從通識級、技術級到指揮級，部署並強化國家應變海污量能與人才。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿指出，這次推演召集今年派赴法國CEDRE接受海洋污染應變訓練各機關人員，透過假設化學輪運載苯和丙烯酸行經台南海域時，發生3種不同事故情境，由學員們分組成立應變中心及指派指揮官，並以調查安全組、污染處置組、後勤庶務組及媒體公關組分工，共同討論和處理權責範圍內的問題。