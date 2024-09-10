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閩東語創作徵集與課程 邀馬祖民眾更親近母語

中央社／ 連江縣10日電

閩東語為國家語言之一，連江縣政府文化處舉辦閩東語主題培訓課程暨語文創作徵集活動，讓民眾能在日常生活中，親近並使用此一逐漸流失的語言。

連江縣政府文化處今天發布新聞稿指出，「閩東語文創作徵集活動」徵件自即日起至10月15日截止。只要具中華民國國籍，並持有身分證者皆可參與，不限居住地與年齡。參加者投稿形式不限，但最低字數需140字以上且為未曾發表之作品。

文化處說，民眾撰寫完成的閩東語文創作，可採線上或紙本投稿，徵集的作品於10月16日起至25日止進行評審作業，參與民眾皆可獲得紀念品，而經過評審入選的作品，可另外獲得新台幣2000元獎金。

除語文創作徵集外，文化處也將於14至15日，舉辦「閩東語主題培訓課程」，邀請長期研究閩東語的知名學者陳高志與作家劉宏文擔任講師，從閩東語讀寫、表達、速成、創作等多個面向，幫助學員循序漸進掌握閩東語口說與寫作技巧。

文化處強調，透過課程，學員可學習在不同情境中用閩東語描繪並表達情感、提升閱讀理解與表達能力，還能練習書寫閩東語歌詞，或是由講師現場指導學員的閩東語作品，提升口語與創作的多樣性與深度。

文化處提醒，培訓課不限年齡與程度均可參加，但名額有限，欲參與民眾須事先報名。閩東語主題培訓課程暨語文創作徵集活動相關簡章可於「文化馬祖」Facebook粉絲團查詢。

國家語言 文創

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