陳金德提澎湖汙水建設專案 減低海域汙水污染

行政院政務委員陳金德10日指出，行政院目前正在盤點全國汙水處理機制與經費，希望透過綜整性推動計畫，提高汙水處理預算，並加速推動澎湖縣等接管率過低縣市的汙水處理計畫時程。

陳金德今日前往澎湖視察海水淡化廠及水資源中心，他表示，自2018年啟動公共汙水下水道建設以來，澎湖的接管率因受玄武岩地形影響，在推動上並不容易。不過，澎湖作為海洋觀光勝地，每一滴汙水都可能造成海洋的負擔，他因此指示內政部國土署，研議澎湖汙水建設專案計畫，除匡列完整預算外，也要檢視現行法規，針對非都市地區人口稠密區，進行接管限制的鬆綁，同時考量離島及偏鄉地區的去中心處理模式，加速提升澎湖汙水接管率，並將澎湖的經驗推廣到其他重點觀光發展區。

陳金德說，行政院目前已成立「水及流域永續推動小組」，刻正積極推動水及流域的整體治理計畫，從保水、取水、用水及汙水等不同層面進行系統性治水，除了降低風災水患帶來的傷害、確保民生及產業用水無虞，同時消除河川及海洋的汙染。尤其針對汙水處理，現有計畫時程過長與經費短絀等問題，他也表示行政院目前正在盤點全國汙水處理機制與經費，希望透過綜整性推動計畫，提高汙水處理預算，並加速推動澎湖縣等接管率過低縣市的汙水處理計畫時程。

內政部國土管理署指出，澎湖馬公地區汙水下水道系統工程，設計汙水處理量達9,980噸，工程分3期推動，逐步完備澎湖汙水下水道系統建設，其中第1、2期工程經費已核定33.46億元，並已完成光榮及雙湖園2座水資源回收中心，目前每日可處理1,830噸汙水，未來會擴充到每日可處理2,980噸汙水。

此外，第3座「中衛水資源回收中心」統包工程委託專案管理案目前招標中，初步先規劃每日可處理2,500噸汙水，未來全部完成後，每日汙水處理量能可達7,000噸。經處理的放流水可運用於公共空間景觀維護澆灌，也可減低海域汙水汙染情形，提升澎湖生活及觀光品質。

另由於澎湖地區地勢平坦且少雨，平均年蒸發量高於年降雨量，致水庫蓄水不易，加上澎湖地區觀光人數逐年增加，已成為台灣觀光勝地，供水負荷需求龐大，為了穩定自來水供給，行政院已透過前瞻基礎建設計畫在澎湖地區新建3座海淡廠工程，將可增加海淡水每日產水能力7,500噸，滿足觀光旺季用水與地下水替代水源，並於觀光季節彈性減抽地下水，其中「馬公6,000噸海水淡化廠」已於2023年6月完工，另「七美嶼900噸海水淡化廠」、「吉貝嶼600噸海水淡化廠」皆於2024年7月產水，兩案預定今年12月底完工。

陳金德表示，面對未來極端氣候變遷、觀光人數逐年增加的挑戰，請經濟部持續推動「離島地區供水改善計畫第三期計畫」－馬公4,500噸海水淡化廠，並請台水公司確實督導承攬廠商以工地安全為前提下持續辦理「七美嶼900噸海水淡化廠」及「吉貝嶼600噸海水淡化廠」收尾工作，以如期如質完工，滿足澎湖地區民眾及觀光之未來用水需求，另請內政部協助澎湖縣政府加速推動「中衛水資源回收中心」，俾提高汙水處理量能，及提升澎湖生活及觀光品質。

台水公司補充，3座海水淡化廠同步供水後，可降低一日1,500噸的地下水抽水量，並讓海淡水占所有供水水源比率來到80%，至於三期計畫中的馬公4,500噸海淡廠，總經費5億元、工期預估6年，目前正在進行環境差異影響分析，未來完成後，將進一步減緩馬公既有水庫蓄水不穩問題，同時提供未來觀光及民生用水需求，對澎湖整體的水源供應，具有重要的支援及備援功能。