快訊

TPBL／認了私約大嫂？高國豪和妻子發共同聲明：年輕有不成熟行為

被金管會要求補件…中信金聲明回應 曝未來以「中信新光」作為命名方向

2024美國大選最後決戰！一文回顧美國近10任總統 他們都曾創下這些紀錄

世界金門日明年重新舉辦 盼僑親共襄盛舉

中央社／ 金門10日電

馬來西亞同安金門廈門聯合總會長陳念昇率領代表團訪金，副縣長李文良今天說，明年重辦世界金門日，邀請海內外金門人參與，陳念昇也邀請金門縣府參加明年馬來西亞的新春團拜。

首屆「世界金門日」2004年於金門縣舉辦，2006年、2008年、2011年及2014年分別在馬來西亞、中國及金門縣舉辦。

李文良表示，世界金門日是所有金門人的活動，在經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及小三通的不確定性後，明年是比較可以樂觀期待的時機，特別邀請馬來西亞僑親共襄盛舉。此外，年底縣府將組團前往僑社，當面邀請海外僑親參與，慶祝屬於金門人的日子。

李文良也說，去年教育局開始舉辦僑親尋根活動，今年也會繼續舉辦，鼓勵年輕子弟回金看看祖父母的家鄉，同時也邀請廣大僑親回金投資。

陳念昇表示，明年全國福建鄉親新春大團拜集合馬來西亞共12個分會，約有2500名鄉親參與，交流家鄉的文化習俗、經貿訊息等，邀請縣府參加，使鄉親更了解金門。

馬來西亞同安金門廈門聯合總會秘書長張迎煌說，總會現在非常重視教育面向，希望年輕子弟可以對家鄉有更多了解及回饋，邀請縣府帶隊，在活動上呈現金門的傑出企業以及大學資源。

李文 金門 馬來西亞

延伸閱讀

精成科技旗下ELNA馬來西亞PCB新廠今日落成 強攻伺服器

金門議長罷免案流會！洪允典澄清未濫權購酒賺暴利

史上頭一遭！ 金門議長罷免案人數未過法定 宣布流會

金門今表揚體育績優師生 透露李洋奪奧獎金月底頒發

相關新聞

老人機構營運壓力大 陳其邁：加碼補助中低收失能長者

高雄市老年人口達53.6萬人，占全市19.6%，全市目前有152家老人福利機構，考量物價及基本工資持續調升，機構營運成本...

肯定高雄搜救犬亮眼表現 陳其邁加菜、贈小玩具

中秋節將至，高雄市長陳其邁今天在市政會議上致贈消防局搜救犬隊中秋加菜食品與小玩具，肯定搜救犬亮眼表現；羅傑等搜救犬在大合...

東港迎王將至 警方加強取締華僑市場周邊違停

東港東琉碼頭及華僑市場周邊因腹地狹小、人車眾多，汽機車違停嚴重。東港迎王將至，預計鎮內將迎來更多人潮，為了改善交通，東港...

樹德家商獲波特蘭花車遊行金質獎 陳其邁頒發獎金

高市府今天召開市政會議，市長陳其邁公開表揚樹德家商，感謝文化藝術團師生參加「2024年美國波特蘭玫瑰花節」花車遊行榮獲最...

驚！大樓高空吊掛重物竟無人交管 高市勞檢處：最高罰30萬

高雄市鼓山區一棟新建大樓昨進行高樓吊掛作業，重物緩慢從空中垂降而下，地面竟無人交管，現場人車陷入危險環境中，影片在網路流...

三年一科東港迎王祭將開跑 郵輪巴士深入體驗東港人文

三年一科的東港迎王平安祭典將於9月28日開跑，屏東縣政府推出「東港迎王郵輪巴士」，體驗3年才1次的東港迎王，及在地文化、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。