世界金門日明年重新舉辦 盼僑親共襄盛舉

馬來西亞同安金門廈門聯合總會長陳念昇率領代表團訪金，副縣長李文良今天說，明年重辦世界金門日，邀請海內外金門人參與，陳念昇也邀請金門縣府參加明年馬來西亞的新春團拜。

首屆「世界金門日」2004年於金門縣舉辦，2006年、2008年、2011年及2014年分別在馬來西亞、中國及金門縣舉辦。

李文良表示，世界金門日是所有金門人的活動，在經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及小三通的不確定性後，明年是比較可以樂觀期待的時機，特別邀請馬來西亞僑親共襄盛舉。此外，年底縣府將組團前往僑社，當面邀請海外僑親參與，慶祝屬於金門人的日子。

李文良也說，去年教育局開始舉辦僑親尋根活動，今年也會繼續舉辦，鼓勵年輕子弟回金看看祖父母的家鄉，同時也邀請廣大僑親回金投資。

陳念昇表示，明年全國福建鄉親新春大團拜集合馬來西亞共12個分會，約有2500名鄉親參與，交流家鄉的文化習俗、經貿訊息等，邀請縣府參加，使鄉親更了解金門。

馬來西亞同安金門廈門聯合總會秘書長張迎煌說，總會現在非常重視教育面向，希望年輕子弟可以對家鄉有更多了解及回饋，邀請縣府帶隊，在活動上呈現金門的傑出企業以及大學資源。