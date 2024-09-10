老人機構營運壓力大 陳其邁：加碼補助中低收失能長者

高雄市老年人口達53.6萬人，占全市19.6%，全市目前有152家老人福利機構，考量物價及基本工資持續調升，機構營運成本增加、壓力沈重，也為減輕家屬負擔，市長陳其邁今訪視左營老人機構並當場宣布，加碼補助低收入戶及中低收入失能長輩的機構養護費，由2萬2000元增加為2萬4000元，每人每月補助增加2000元。

此外，為因應人口老化趨勢，高雄針對老人福利機構安全方面，自2020年起已爭取中央衛生福利部補助逾2.3億元，協助全市152家老人福利機構增設119火災通報裝置、自動灑水設備、進行電路汰換及改善寢室隔間等工程，全面提升公共安全。