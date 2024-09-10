視察澎湖 陳金德：研議汙水建設 打造乾淨水循環

行政院政務委員陳金德今天赴澎湖，視察海水淡化廠及水資源中心。陳金德說，將研議澎湖汙水建設專案計畫，汙水經過處理後再排放，打造乾淨的水循環，讓澎湖海洋及觀光資源永續。

行政院發布新聞稿表示，陳金德率領相關部會前往澎湖，縣長陳光復陪同視察。

陳金德在光榮水資源中心表示，自陳光復107年啟動公共汙水下水道建設以來，澎湖的接管率因受玄武岩地形影響，推動並不容易，但澎湖作為海洋觀光勝地，每一滴汙水都可能造成海洋的負擔。

陳金德說，他指示內政部國土署，研議澎湖汙水建設專案計畫，除匡列完整預算，也要檢視現行法規，針對非都市地區人口稠密區，鬆綁接管限制，同時考量離島及偏鄉地區的去中心處理模式，加速提升澎湖汙水接管率，並將澎湖的經驗推廣到其他重點觀光發展區。

陳金德表示，行政院已成立「水及流域永續推動小組」，正積極推動水及流域的整體治理計畫；行政院目前正在盤點全國汙水處理機制與經費，希望透過綜整性推動計畫，提高汙水處理預算，並加速推動澎湖縣等接管率過低縣市的汙水處理計畫時程。

內政部國土管理署指出，澎湖馬公地區汙水下水道系統工程，設計汙水處理量達9980噸，工程分3期推動，逐步完備澎湖汙水下水道系統建設，其中第1、2期工程經費已核定33.46億元，並已完成光榮及雙湖園2座水資源回收中心，目前每日可處理1830噸汙水，未來會擴充到每日可處理2980噸汙水。

內政部國土管理署說，第3座「中衛水資源回收中心」統包工程委託專案管理案目前招標中，初步先規畫每日可處理2500噸汙水，未來全部完成後，每日汙水處理量能可達7000噸。

內政部國土管理署表示，澎湖地勢平坦且少雨，平均年蒸發量高於年降雨量，水庫蓄水不易，加上澎湖觀光人數逐年增加，供水負荷需求龐大，為穩定自來水供給，行政院已透過前瞻基礎建設計畫在澎湖地區新建3座海淡廠工程，將可增加海淡水每日產水能力7500噸，滿足觀光旺季用水與地下水替代水源。

台水公司補充，3座海水淡化廠同步供水後，可降低一日1500噸的地下水抽水量，並讓海淡水占所有供水水源比率來到80%，至於三期計畫中的馬公4500噸海淡廠，總經費5億元、工期預估6年，目前正在進行環境差異影響分析，未來完成後，將進一步減緩馬公既有水庫蓄水不穩問題，同時提供未來觀光及民生用水需求。