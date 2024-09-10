高市身心障礙專用路邊汽車位 10/1起實施收費管理
為維護身心障礙者停車權益及改善專用停車位遭占用情形，高市交通局今天表示，10月1日起高市路邊身心障礙者專用汽車停車位將實施收費管理，持有識別證或專用車輛牌照者享停車優惠。
高市路邊身心障礙者專用汽車停車位因未收費，常遭車輛長期占用，造成公共資源私有化與不公平現象，經常有市民建議採收費管理，以提高停車位週轉率。
交通局今天透過新聞稿宣布，為使公共停車資源更公平及有效利用，並維護身心障礙者停車權益，自10月1日起，高市路邊身心障礙者專用汽車停車位將實施收費管理，依各公告停車收費路段費率採計時或計次收費。
交通局指出，依「高雄市政府交通局公有收費停車場身心障礙者停車優惠規定」，持有身心障礙者專用停車位識別證或懸掛身心障礙專用車輛牌照，不論停放一般格位或身障專用格位，皆享停車優惠。
符合資格的高市身心障礙者，車輛停放於計時停車格位，每日停車累計前4小時內免費，第5小時起依停車費率全額計收，計次停車格位半價計價；符合資格的外縣市身心障礙者，車輛停放於計時或計次停車格位，均半價計價。
交通局呼籲市民遵守停車規範，一般車輛嚴格禁止停放身心障礙者專用停車位、禁止長期占用專用車位，市府將依法持續加強巡查及取締違規車輛，以維護良好公共停車秩序。
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