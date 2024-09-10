肯定高雄搜救犬亮眼表現 陳其邁加菜、贈小玩具

中秋節將至，高雄市長陳其邁今天在市政會議上致贈消防局搜救犬隊中秋加菜食品與小玩具，肯定搜救犬亮眼表現；羅傑等搜救犬在大合照時頻咬玩具，逗趣模樣，引發全場笑聲不斷。

搜救犬羅傑之前到花蓮支援震災時表現傑出，但在與領犬員受訪時，因咬麥克風而爆紅。陳其邁今天餵肉條給搜救犬傳八、羅傑，並送新玩具給搜救犬。傳八將玩具咬走，羅傑則猛咬1隻新玩偶，未理會領犬員的坐下指令，模樣相當逗趣。

消防局表示，這次由搜救犬傳八、羅傑代表受贈，牠們都通過高級認證，也在今年支援震災時有優秀表現。感謝市長對搜救犬的肯定跟支持，未來會更努力守護安全。

在市政會議中，消防局簡報「搜救犬養成訓練過程大公開」指出，消防局特搜大隊於明年1月成立，未來將持續規畫擴編搜救犬隊人力，同時也強化國際交流，與德國救難犬協會BRH合作辦理聯合訓練，強化路徑追蹤及瓦礫搜索技術。

另外，也將擴大獸醫師協勤量能，並提供犬隻充足的醫療器材與藥品，於災後至獸醫院詳細健康評估檢查。陳其邁於會中指示，消防局持續優化犬隊廳舍的居住空間、訓練環境，並為即將退役的搜救犬慎重尋覓新飼主。